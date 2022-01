Tonga, rilevata nuova «grande eruzione» del vulcano sottomarino

È stata rilevata una nuova «grande eruzione» del vulcano sottomarino delle isole Tonga, comunicano gli enti di monitoraggio geologico. Seguiranno aggiornamenti.

Erutta vulcano sottomarino a Tonga, onde dello tsunami fino in Usa. La fuga dei residenti

Tonga sotto la cenere dopo l'eruzione

Fino a 80mila persone a Tonga rischiano di subire le conseguenze delle eruzioni vulcaniche che hanno innescato onde di tsunami nel Pacifico, interrompendo l'alimentazione elettrica e le comunicazioni e ricoprendo l'isola di cenere. Lo ha detto alla Bbc la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Nelle isole Figi la Croce Rossa ha affermato che serve aiuto. Mentre a Tonga «sospettiamo che potrebbero esserci fino a 80.000 persone colpite dall'eruzione stessa o dall'ondata di tsunami», ha detto Katie Greenwood di IFRC. Non sono stati finora segnalati decessi, ma sul posto le persone parlano di un «paesaggio lunare», dopo le l'isola è stata ricoperta da uno strato di cenere vulcanica. Che tra l'altro sta contaminando le risorse idriche. Tanto che le autorità hanno chiesto alla popolazione di bere acqua in bottiglia e di indossare mascherine.

Ore dopo l'eruzione del vulcano, le linee telefoniche e Internet di Tonga si sono interrotte, rendendo quasi del tutto irraggiungibili i 105.000 residenti dell'isola. Dalla vicina Nuova Zelanda in seguito è stato riferito che l'elettricità è stata ripristinata in alcune parti dell'isola e che i telefoni cellulari stanno lentamente ricominciando a funzionare. Ma la situazione in alcune zone costiere è rimasta sconosciuta. Secondo gli esperti l'eruzione del vulcano Hunga- Tonga Hunga-Hàapai è stata una delle più violente degli ultimi decenni nella regione. Ed ha innescato allerte tsunami in diversi Paesi, come Giappone e Stati Uniti, dove ci sono state inondazioni in alcune aree costiere della California e dell'Alaska.