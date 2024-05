Indonesia, nuova eruzione del vulcano Ibu: nel cielo una colonna di cenere di 5 km

Giovedì le autorità indonesiane hanno elevato al massimo il livello di allerta per il Monte Ibu, un vulcano situato sull'isola remota di Halmahera, dopo che ha emesso cenere e fumo per cinque chilometri nel cielo per il secondo giorno consecutivo. L'agenzia geologica ha indicato che l'eruzione è in corso, con il livello di allerta passato da tre a quattro su una scala di quattro livelli. Il capo dell'agenzia, Muhammad Wafid, ha dichiarato che il monitoraggio visivo e strumentale mostra un aumento significativo dell'attività vulcanica del Monte Ibu, che è iniziata a metà aprile, con una serie di terremoti che indicano una crescente pressione dovuta alla migrazione del magma verso la superficie.