Ponte crollato a Baltimora, 21 marinai della nave Dali sono ancora a bordo dal giorno dell'incidente

La nave e il ponte Francis Scott Key crollato dopo lo schianto a Baltimora, nello stato Usa del Maryland. Il cargo di 289 metri Dali ha urtato uno dei piloni che sosteneva l’enorme struttura in acciaio del ponte. L'incidente è avvenuto il 26 marzo 2024. Il ponte è crollato dopo essere stato colpito dalla nave battente bandiera di Singapore, facendo precipitare diversi veicoli e persone nel gelido porto sottostante. Non ci sono state conferme immediate sulle cause del disastro, ma il commissario di polizia di Baltimora Richard Worley ha dichiarato che non c'è “alcuna indicazione” di terrorismo.