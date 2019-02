Terremoto a Londra di 3.7, epicentro a Gatwick. «Evento rarissimo per la città»

Una rarissima scossa di terremoto ha colpito stamani la città di Londra con epicentro dieci miglia ad ovest di Gatwick dove è situato uno dei quattro principali aeroporti della città. L'evento, di magnitudo 3.7, è stato registrato alle 3.40 locali del mattino e ha generato allarme sia nella capitale che, soprattutto, nel West Sussex, dove l'evento è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. Londra, per la sua storia geologica, è interessata di rado dai terremoti. Non sono stati segnalati per ora danni.





#UKOG Gatwick earthquake rocks building as 3.7 magnitude tremor is felt in London https://t.co/3IYnJadCrw via @MetroUK — Chaser52 (@Chaser521) 27 febbraio 2019

