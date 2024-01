Taiwan, avvistati altri quattro palloni aerostatici cinesi

⚡️⚠️ URGENT⚡️⚠️



🚨Taiwan's military says a Chinese balloon has flown directly over the island.



Possibly Bejing is using the current confusing situation in the world to start soon invasion of Taiwan.



🔗 Taiwan Plus News @WW3INFO pic.twitter.com/lD3LbVZtD5 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) January 3, 2024

Il ministero della Difesa di Taipei ha segnalato il rilevamento di altri quattro palloni aerostatici cinesi che hanno attraversato lo Stretto di Taiwan in un'escparte di una nuova tattica denominata "zona grigia", sono avvenuti in vista delle elezioni presidenziali e del rinnovo del parlamento. Nel mese scorso sono stati complessivamente 27 i palloni che hanno violato lo spazio aereo taiwanese, creando preoccupazioni per la sicurezza aerea internazionale. Taiwan ha accusato la Cina di guerra psicologica, definendo i palloni una "seria minaccia". Questa escalation potrebbe essere vista come un "primo attacco" secondo valutazioni tecniche. La "zona grigia" rappresenta una strategia ambigua tra pace e guerra, caratterizzata da campagne aggressive senza l'uso palese della forza militare.Si tratta di strategie descritte in passato dal Pentagono collocate nella «ambigua terra di nessuno tra pace e guerra, a riflettere il tipo di campagne aggressive, persistenti e con determinate caratteristiche della guerra ma senza l'uso palese della forza militare». La settimana scorsa, Taiwan ha riferito che tre palloni erano sono stati rilevati per la prima volta a 120-184 miglia dalla base aerea dinella città di Taichung, anche se potrebbero essersi avvicinati di più. La struttura ha un'importanza confermata dal fatto che le forze armate cinesi ne costruirono una replica a grandezza naturale nel Gansu come bersaglio per gli attacchi simulati dall'aeronautica dell'Esercito popolare di liberazione.