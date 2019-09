Sub inciampa, parte un colpo e l'arpione gli trapassa il volto sotto gli occhi dei bagnanti

Un surfista sta combattendo per la propria vita dopo essersi accidentalmente sparato al volto con un fucile da sub. L’uomo di 48 anni aveva in programma una immersione al largo della costa di Scottburgh, KwaZulu-Natal in Sudafrica, verso le 9.30 di venerdì mattina ora locale. Testimoni oculari hanno riferito che è inciampato sulla spiaggia ed è partito un colpo di fucile. L'arpione lo ha colpito al volto sotto lo sguardo sconvolto di soci del Lifesaving Club di Scottburgh che si sono affrettati ad aiutarlo.

I bagnini e i paramedici hanno curato il pescatore subacqueo prima che fosse trasportato in aereo in un ospedale vicino, secondo quanto riportato da News24. L'arpione è entrato dalla parte destra della mascella ed è uscito sotto l’occhio sinistro. Il surfista è rimasto cosciente sulla spiaggia in attesa dei soccorsi. Immagini raccapriccianti mostrano l’uomo con l'arpione conficcato mentre attende i servizi di emergenza.



Ultimo aggiornamento: 21:03

