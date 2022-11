L'Umbria è tra le regioni più longeve in Europa

PERUGIA - Con 85 anni per le donne e 81 per gli uomini, nel 2020 l' Umbria è stata tra le regioni Ue con aspettative di vita più lunghe. È quanto emerge dai dati di un'analisi dell'ufficio statistico europeo, Eurostat. In generale le regioni italiane, insieme a quelle francesi e spagnole sono quelle in cui ci si può aspettare che un neonato viva più a lungo.

Dallo studio emerge però che il graduale aumento dell'aspettativa di vita che si era registrato tra il 2010 e il

2019, si è interrotto nel 2020 con l'insorgere della pandemia di COVID-19 ed è sceso da 81,3 anni a 80,4 anni. La Lombardia, assieme alle regioni spagnole di Comunidad de Madrid e Castilla-La Mancha, è tra le regioni in Ue dove si è registrato il calo maggiore.

In generale, nel 2020, l'aspettativa di vita di un neonato di sesso femminile nell'Ue era di 83,2 anni, 5,7 anni in più

rispetto a quella di un neonato di sesso maschile (77,5 anni). I livelli più alti di aspettativa di vita alla nascita per le

femmine si sono registrati in Corsica (87,0 anni).