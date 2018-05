Aspettativa di vita nella Ue: Bulgaria, Lettonia e Lituania sono le peggiori

L'aspettativa di vita alla nascita della popolazione bulgara calcolata per il periodo 2015-2017 è di 74,8 anni, la più bassa in Ue insieme a Lettonia e Lituania (74,9 anni). A dirlo sono gli ultimi dati diffusi dall'Istituto nazionale di Statistiche, che rilevano un lieve aumento (0,1anni) rispetto al biennio 2014-2016. A differire, rende noto l'organismo, anche i tassi di mortalità tra maschi e femmine, e quelli tra popolazione urbana e rurale. Secondo l'Istituto l'aspettativa di vita alla nascita per la popolazione maschile bulgara è di 71,3 anni, mentre per quella femminile si sale di 7,1 anni, ossia a 78,4 anni. Tra il 2007 e il 2017, fanno notare gli analisti, l'aspettativa di vita alla nascita è aumentata per la popolazione maschile di 2,0 anni, mentre per le donne ha registrato un incremento pari a 2,1 anni. Infine, si vive più a lungo in città (75,6 anni) rispetto alla campagna (72,8 anni).

Lunedì 14 Maggio 2018



