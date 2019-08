Gran Bretagna, lo sportello dell'auto si apre, 18enne cade in strada e muore: mistero sulla dinamica

Cosa è successo veramente su quell’auto che viaggiava sulla A10 in Gran Bretagna è al vaglio degli investigatori. L’unica certezza è che John King, 18 anni, è morto in ospedale dopo essere caduto in strada da una macchina in corsa. Il resto, almeno per ora, è un mistero indecifrabile. L’incidente è avvenuto martedì mattina: lo sportello della macchina si è aperto e il ragazzo è precipitato in strada, riportando gravi ferite alla testa. È stato portato in ospedale, ma è morto poche ore dopo in terapia intensiva. Adesso la polizia ha interrogato le due persone che viaggiavano con lui e sta indagando sulla tragedia: «Chiunque abbia assistito all’incidente è pregato di contattarci» ha detto un portavoce delle forze dell’ordine.

Sotto choc la comunità di Littleport, dove il ragazzo viveva con la madre e i suoi fratelli. «Eravamo amici quando eravamo bambini, giocavamo a calcio in strada - racconta Joshua Tuck, 20 anni - A 12 anni ci siano persi di vista, ma non l’ho mai visto dar fastidio a nessuno. Era un ragazzo simpatico e disponibile».



Un vicino ha descritto John come la “persona più solare che si possa incontrare”: «Aveva un cuore d’oro. Non si potrebbe incontrare una persona più carina e disponibile. Lavorava in un McDonald's e amava il suo lavoro. Era un ragazzo adorabile e ha lasciato un enorme vuoto in tutte le nostre vite».



«Sembrava sempre felice - ha detto un’altra vicina di casa - Sono sconvolta per la sua famiglia». Dopo la tragica scomparsa di John, il suo amico Conor Stanford ha avviato una pagina GoFundMe con l'obiettivo di raccogliere 2.500 sterline per coprire le spese funebri: «Prendetevi un minuto per leggere questo. John era una persona dal cuore d'oro che aveva un futuro luminoso davanti a sé. Purtroppo è morto in un incidente e non è più con noi. Chiunque lo conosceva sa che aveva un sorriso per tutti».

