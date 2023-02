Spari in Florida, uccisi una bimba di 9 anni e il giornalista che stava raccontando gli agguati: morta anche una ventenne, giovane arrestato

Sparatorie in Usa, altri tre morti e almeno due feriti. Tra le vittime una bambina di 9 anni e un giornalista che stava "coprendo" il primo degli attacchi che un diciannovenne, poi arrestato, avrebbe condotto nella contea di Orange, Orlando, in Florida. Lo ha dichiarato lo sceriffo della stessa contea dai media Usa. La polizia ha arrestato un 19enne, Keith Melvin Moses: è accusato di omicidio in relazione ad almeno cinque sparatorie avvenute nel giro di poche ore. Il giovane è già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Another forensics crew has just arrived at the scene where the @OrangeCoSheriff says multiple people were shot this afternoon. This is the same spot in Pine Hills where a young woman was found shot to death around 11am https://t.co/iTPGhJbDHo pic.twitter.com/uGZAWpEc8I — Marie Edinger FOX 35 (@MarieEdinger) February 22, 2023

Tra i feriti ci sono la madre della bambina e il fotografo che stava accompagnando il reporter di Spectrum News 13 TV colpito a morte. Una giovane di 20 anni è la terza vittima della sparatoria. La polizia sta cercando di capire il movente che ha scatenato il diciannovenne.