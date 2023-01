Huu Can Tran, il killer del Capodanno cinese in California: era maestro di ballo di 72 anni

È stato identificato il presunto killer della strage in California, al Capodanno cinese. Si chiama Huu Can Tran, ha 72 anni e dopo la sparatoria si è suicidato nel suo furgone una volta che è stato intercettato dagli agenti della polizia di Monterey Park. Gli investigatori sono ancora al lavoro per capire le motivazioni di quel gesto folle: inizialmente si era pensato alla pista razziale ma alla base ci sarebbero invece questioni personali. Huu Can Tran, immigrato cinese, ha insegnato in passato nella sala da ballo dove ha compiuto la strage prima di fare il camionista. «Era cattivo dentro», ha detto un conoscente. Proprio nella sala da ballo aveva conosciuto una donna con la quale si era sposato, per poi divorziare nel 2005.

Sparatoria in California, 10 morti e 12 feriti. Il killer si è suicidato in un furgone

La tragedia

La festa per il Capodanno cinese si è trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in California, dove un uomo di 72 anni ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ballo, si è spostato in un altro locale dove è stato disarmato da clienti-eroi e poi è fuggito a bordo di un furgone all'interno del quale si è suicidato dopo che era stato fermato dalla polizia. L'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti è la strage più cruenta dalla tragedia nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, lo scorso maggio. L'orrore nella cittadina a 13 chilometri da Los Angeles, dove la maggioranza della popolazione è di origine asiatica, è cominciato poco dopo le 22 di sabato sera. Le strade, decorate a festa per salutare l'arrivo dell'Anno del coniglio, erano affollate da migliaia di persone.

Un uomo asiatico, Huu Can Tran, ha fatto irruzione nello Star Ballroom Dance Studio armato di un «potente fucile d'assalto», secondo alcune fonti di polizia anche se non c'è ancora una conferma ufficiale, e ha freddato sulla pista cinque uomini e cinque donne. Altre dieci persone sono state ferite e sono ricoverate in ospedale. Gli agenti arrivati sul posto hanno raccontato di aver visto gente terrorizzata scappare dal locale urlando. Scene di orrore e paura troppo frequenti negli Stati Uniti. E il bilancio poteva essere molto più pesante se il killer avesse deciso di premere il grilletto sulla folla in giro per la cittadina per il capodanno lunare. Circa venti minuti dopo la strage l'aggressore si è spostato a tre chilometri dal luogo del massacro, ad Alhambra, ed è entrato in un altro locale cinese, il Lai Lai, con un'arma diversa da quella usata a Monterey, probabilmente una pistola, ma è stato bloccato e disarmato da coraggiosi clienti, «eroi» come li ha definiti il capo della polizia, prima che succedesse il peggio.

The shooter is 72-year-old Huu Can Tran. At one point they were looking for an Asian male 30-50 years old. This is all such a tragic mess that didn’t have to happen. If a 72 year old didn’t have access to guns, he sure as hell wouldn’t have killed 10 people with his fists. — Kristina Wong ❄️ (@mskristinawong) January 23, 2023

La fuga

Quindi è fuggito a bordo di un furgone bianco e ha percorso 50 chilometri prima di essere fermato a Torrance dalle squadre speciali. Gli agenti gli hanno chiesto di uscire e poi hanno sentito uno sparo. Dopo circa un'ora hanno frantumato i finestrini del van e hanno trovato il corpo del killer senza vita riverso sul volante. Il suicidio dell'aggressore renderà più complicato per gli inquirenti stabilire il movente della strage. «Tutte le piste sono aperte», ha dichiarato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, che ha parlato di «violenza domestica» ma non ha escluso l'ipotesi del «crimine d'odio» anche se l'origine del killer potrebbe far pensare a un'altra ragione. Negli ultimi anni la comunità asiatica negli Stati Uniti è stata vittima di diversi episodi di violenza, il peggiore dei quali il 16 marzo del 2021, quando otto persone furono uccise, di cui sei donne, in tre diversi centri massaggi ad Atlanta, in Georgia. Mistero anche sulle armi utilizzate per il massacro.

Fonti delle forze dell'ordine hanno parlato di un fucile d'assalto, ma lo sceriffo ha spiegato che sono state trovate due armi: una pistola e «una pistola semiautomatica con un'alta capacità di essere ricaricata» recuperata nel secondo locale. Il presidente americano Joe Biden, che da anni si batte contro la violenza delle armi e per l'imposizione di un bando sui fucili d'assalto, ha espresso vicinanze alle famiglie delle vittime e ha ordinato le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici degli Stati Uniti. «Jill e io stiamo pregando per coloro che sono stati uccisi e feriti nella micidiale sparatoria di massa a Monterey Park», ha detto. Tutte gli eventi programmati nella cittadina per il Capodanno cinese sono stati annullati e da New York a Los Angeles è stata rafforzata la sicurezza per le celebrazioni della festività. La strage in California è la seconda in meno di una settimana nello Stato, dopo l'uccisione di sei persone, inclusa una mamma di 16 anni e un bimbo di 10 mesi, nella contea di Tulare. Ed è la 33ma sparatoria di massa negli Stati Uniti solo nel 2023. L'anno scorso ce ne sono state 648.