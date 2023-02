Memphis, sparatorie nei negozi e in abitazioni private: 6 morti, catturato l'assassino

Ancora una strage negli Stati Uniti, sei persone sono morte nella contea Tate, nel Mississippi, 30 chilometria a sud di Memphis, in seguito ad alcune sparatorie avvenute nel villaggio di Arkabutla, trecento abitanti. I primi colpi sono stati uditi in un negozio: vittima un uomo. Poi nei pressi è stata uccisa una donna che si trovava nella sua abitazione insieme al marito, gravemente ferito. Le forze dell'ordine hanno bloccato un uomo che stava fuggendo in auto e poco dopo la scoperta di altri quattro cadaveri, sempre nella piccola cittadina.