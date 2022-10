Sparatoria in Michigan, almeno un morto: aggressore barricato in hotel

Una sparatoria è in corso in un albergo, l'Hampton Inn, di Dearborn, in Michigan. Lo rende noto la Michigan State Police spiegando che il sospetto sta sparando e gli agenti stanno cercando di mettere in sicurezza l'area intorno all'albergo. Su Twitter la polizia chiede ai residenti di «stare lontano da questa zona perché c'è una sparatoria in corso ed è molto pericoloso».

There is a current active shooting scene at the Hampton Inn, 22324 Michigan Ave in Dearborn. This situation is active and dangerous. Stay away from the scene. pic.twitter.com/bLAlwdmDgn — MSP Second District (@mspmetrodet) October 6, 2022

Sparatoria in Michigan, l'allarme della polizia

Un sospetto stava sparando colpi di arma da fuoco e le autorità stavano lavorando per sgomberare l'area intorno all'hotel. «Per favore, stai lontano dalla zona poiché questa è una situazione attiva ed estremamente pericolosa per il pubblico», ha twittato l'agenzia. Fox Detroit ha riferito che una persona era morta e che un sospetto tiratore era barricato all'interno dell'hotel. L'uomo che ha aperto il fuoco nell'hotel Hampton Inn di Deaborn, in Michigan, è barricato all'interno dell'albergo. La polizia sta negoziando con lui. Lo riferisce Fox citando alcune fonti.