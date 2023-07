Sparatoria di massa a Baltimora: due morti e 28 persone ferite, tre sono gravi

Sparatoria a Baltimora, negli Stati Uniti. Due persone sono rimaste uccise e 28 altre sono rimaste ferite. È stata una sparatoria di massa ed è avvenuta la notte scorsa durante una festa di quartiere. Lo riferisce la Cnn online citando funzionari locali, secondo cui tre dei feriti sono giudicati in condizioni critiche.

«È stato un atto sconsiderato e codardo quello accaduto qui, che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone», ha dichiarato il sindaco Brandon Scott.

2 people were killed and 28 injured in a mass shooting at a Baltimore block party, officials sayhttps://t.co/BkH4BrekAj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 2, 2023