Space X, incidente sulla capsula: «Immagini di fumo». Nessun ferito ma possibili ritardi missione su Iss. Una capsula Crew Dragon, la versione del veicolo spaziale di Space X progettata per portare equipaggi in orbita, ha subito una «anomalia» durante una prova dei motori a terra avvenuta ieri a Cape Canaveral, Florida. Lo conferma oggi la società di Elon Musk. «I test iniziali sono stati completati con successo ma quello finale si è risolto in una anomalia», si legge in un comunicato.

L'incidente è stato tenuto sotto controllo e non ci sono stati feriti. Sui social media sono circolate varie immagini del fumo proveniente dalla capsula. L'incidente potrebbe ritardare il lancio di una missione con astronauti a bordo verso la Iss alla fine di quest'anno. Dopo la chiusura del programma Space Shuttle nel 2011, gli Usa hanno dovuto affidarsi alla Soyuz russa per mandare in orbita i propri cosmonauti.

