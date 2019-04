Luna, la sonda privata israeliana Beresheet scende questa sera: i pannelli solari sono italiani Diretta dalle 20

Da stasera sulla Luna un'azienda privata e con il contributo di una compagnia non profit: le frontiere dello spazio sempre più divise fra storiche agenzie statali e protagonisti dell'imprenditoria privata. L'appuntamento è per stasera alle 21.LA DIRETTAPer la prima volta un veicolo costruito da privati è entrato nell'orbita lunare e si prepara a posarsi al suolo: la sonda, il cui nome significa "in principio", ha segnato un nuovo record nella storia dell'esplorazione spaziale e a 50 anni dallo sbarco sulla Luna apre uno scenario completamente nuovo. In questa missione da record c'è anche l'Italia, che con la sua industria ha contribuito ad alcuni elementi del veicolo.ha infatti realizzato a Nerviano (Milano) i pannelli solari del rover, integrati in modo tale da consentire al veicolo di essere operativo a diverse inclinazioni rispetto alla luce solare, continuando a trasmettere a terra immagini e video ad alta risoluzione, come ha fatto il 6 marzo, quando ha inviato il suo primo selfie con la Terra sullo sfondo.LEGGI ANCHE: Israele va sulla Luna Lanciato il 22 febbraio da Cape Canaveral, da allora il veicolo ha percorso orbite ellittiche prima intorno alla Terra e poi attorno alla Luna.«È stata una manovra semplice, ma molto importante e critica», ha osservato l'amministratore delegato della SpaceIl, Ido Anteby. Finora erano arrivati nell'orbita lunare soltanto missioni sostenute dalle agenzia spaziali di Stati Uniti, Russia e Cina, seguiti da Giappone, Europa e India. Beresheet è stato invece costruito in Israele dalla SpaceIL, un'organizzazione non-profit che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a imprenditori, istituti di ricerca, Industrie Aerospaziali Israeliane (Iai) e Agenzia Spaziale Israeliana (Isa).Hanno partecipato anche la Swedish Space Corporation e la Nasa, che contribuisce con le tecnologie per la comunicazione.Alto circa un metro, largo 2,3 e pesante 585 chilogrammi, il lander si prepara adesso alla parte finale e più spettacolare della sua missione: posarsi sul suolo lunare. La discesa, che dovrebbe durata circa 30 minuti, dovrebbe portarlo ad atterrare nel Mare della Serenità, lo stesso sito nel quale l'11 dicembre 1972 era arrivata la missione Apollo 17 della Nasa.Israele diventerà allora il settimo Paese al mondo ad avere raggiunto la Luna. Se riuscisse nella missione SpaceIL riceverebbe da Google, secondo i media, un premio di un milione di dollari.