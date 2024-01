Venerdì 12 Gennaio 2024, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17:01

In attesa della pubblicazione di una delle principali novità introdotte con il nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025, Roberta Siliquini, Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica, sottolinea l'importanza - per la prevenzione - della presa in carico dei pazienti fragili in ogni regione italiana. ROMA (ITALPRESS)