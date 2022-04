Giovedì 21 Aprile 2022, 16:39

I missili della Russia arrivano sull'Ucraina anche dal mare. Ma non dalla flotta di navi che da mesi tiene in ostaggio il mar Nero. C'è un gruppo si sottomarini di classe Kilo appartenenti alla Marina di Mosca, che stanno colpendo le coste con missili Kalibr, aiutando le unità di terra nelle avanzate.

È l'esercito "invisibile" di Putin, annidato nelle profondità del mare e armato per colpire dalla distanza, senza poter essere intercettato. Lo rivela l'esperto di guerra "CovertShores", che sta seguendo i movimenti nel mar Nero, dove si sta "giocando" una partita fondamentale per l'evoluzione della guerra. Nonostanta la caduta del Moskva, l'attività russa nel mare ucraino è continua ed efficace.

L'esercito invisibile

Secondo l'esperto, un flusso costante di missili da crociera Kalibr viene lanciato dai sottomarini e sta dando un contributo decisivo all'invasione in Ucraina. Un'offensiva considerata generalmente più efficace dello sbarco anfibio e delle unità in azione sul campo di battaglia. Il ruolo dei sottomarini non è stato preso molto in considerazione nella guerra d'Ucraina, ma in realtà è una delle armi segrete di Mosca.

I missili Kalibr possono essere lanciati dai tubi lanciasiluri del sottomarino di classe Kilo Pr.636.3 migliorato. Questo tipo di sommergibile è alimentato in modo convenzionale (cioè non sottomarini nucleari) ed è relativamente piccolo, il che li rende ideali per il Mar Nero. La Marina russa ha schierato altri due Kilo nel Mediterraneo, ma non hanno il raggio d'azione per poter colpire l'Ucraina. A meno che, non decidano di sorvolare un Paese Nato.