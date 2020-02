Gordon Ramsay pubblica la sua "carbonara", ma gli italiani non gradiscono: «Fatti un giro a Roma»

La Carbonara divide da sempre, ma se a "sbagliarla" è uno chef come Gordon Ramsay allora è rivolta social. Il tipico piatto romano non è così facile da preparare come sembra e soprattutto all'estero tendono a stravolgere la ricetta originale. Cose che gli italiani, i romani in particolare, non amano affatto. Ramsay ha pubblicato sui social un video in cui mostra la sua versione della pasta servita nelle trattorie della Capitale e non solo. Solo questo è bastato a scatenare molti italiani, che hanno risposto in maniera ironica e sarcastica al tweet del famoso chef.

LEGGI ANCHE I migliori ristoranti italiani a Londra e Parigi secondo Gambero Rosso: le classifiche

«Ecco la mia fantastica Carbonara», è la didascalia a corredo del video, ma buona parte dei followers dello chef britannico non si è mostrata d'accordo. Qualcuno ha fatto notare, inoltre, che i tuorli d'uovo non sono per niente amalgamati con il pecorino. Le critiche non si sprecano ed è polemica culinaria. «È uno scherzo daje», commenta un utente su Twitter. «Non ha niente di simile a quella autentica che ho mangiato a Roma», scrive un altro in inglese. «Mi sembra un po' esagerata. Una caricatura. Megli farsi un giro per Roma prima di pubblicare certe cose».



Nel video si vede lo chef spadellare e immegere una forchettata di spaghetti in una salsa a base di uova. C'è chi chiama - richiamandosi ai giudizi dello chef Barbieri - etichetta il risultato come un "Mappazzone" e chi invita Ramsey ad abbandonare i fornelli e tornare a scuola: «Gordon, con tutto il rispetto, hai ancora molto da studiare. La carbonara è un'altra cosa».E c'è chi davanti a tanto uovo, non trattiene una battuta sapida: «Il mio fegato si ribella! Saluti dall'Italia, la patria della Carbonara...».

LEGGI ANCHE Dopo aver mangiato la banana di Cattelan, David Datuna lancia la mostra con opere commestibili

C'è anche qualcuno che pubblica la ricetta originale: «La Carbonara si fa con il guanciale. La frittata a colazione in Gran Bretagna si fa con la pancetta, ossia il bacon. Carbonara sbagliata».

Nonostante le bocciature, la star dei programmi televisivi "Hell's Kitchen" e "Cucine da Incubo-America" ha conquistato decine di migliaia di like.



Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA