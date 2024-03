Soldati russi, record morti a febbraio: sono 1.000 al giorno sul fronte nell'Est dell'Ucraina. «Truppe inesperte»

Quasi mille soldati russi al giorno morti sul fronte nell'Est dell'Ucraina, la presa di Avdiivka e i lenti e limitati progressi stanno costando all'esercito di Mosca un prezzo in vite umane senza precedenti. Gli ucraini, drammaticamente a corto di munizioni, sono arretrati, ma per l'esercito invasore comunque c'è un costante ed elevato numero di perdite.

Il bollettino

L'intelligence britannica calcola che a febbraio in Ucraina siamo morti circa 29.000 militari russi.

O con un calcolo più preciso 989 al giorno. Febbraio è stato il mese con più perdite per l'esercito russo da inizio invasione. Putin cinicamente punta ormai molto sul fattore umano, su un enorme bacino di uomini da cui può attingere, specialmente nelle remote regioni orientali, per mandare soldati a morire. L'Ucraina calcola in 400mila il numero totale delle perdite russe in due anni di guerra, probabilmente quel dato contiene anche un po' di propaganda, ma anche una cifra più realistica stimata dal Ministero della Difesa britannico è agghiacciante: 355mila soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione in larga scala. Facendo una proporzione basata sul numero degli abitanti è come se l'Italia in due anni di guerra perdesse 160mila soldati.

Il fronte ad Est

Ma perché a febbraio Mosca ha contato un numero così alto di vittime a fronte di progressi di terra importanti ma comunque contenuti? Secondo il Ministero della Difesa britannico, l'aumento delle vittime «quasi certamente» riflette «l'impegno della Russia nella guerra di massa e di logoramento. Sebbene costoso in termini di vite umane, l'effetto risultante ha aumentato la pressione sulle posizioni dell'Ucraina in prima linea». I dati di Londra relativi alle perdite medie giornaliere indicano che il numero delle vittime è aumentato costantemente nel 2023, con la cifra più alta per quell'anno di perdite medie giornaliere pari a 967 a dicembre. L'offensiva russa su Avdiivka è iniziata nell'ottobre 2023, il che è probabilmente la causa dell'aumento del numero dei militari uccisi alla fine del 2023, sostiene il ministero della Difesa britannico.

L'analisi

Il media britannico The Telegraph propone questa analisi: «"La Russia ha inviato truppe inesperte a ondate ogni mattina, pomeriggio e sera. Sembravano avere tra i 40 ei 50 anni, senza giubbotti protettivi o caschi", ha detto un soldato ucraino al Washington Post. I blogger militari russi hanno affermato che ora ci sono pesanti combattimenti lungo tutta la linea del fronte orientale, che si è spostata diverse miglia a Ovest di Avdiivka e Bakhmut, la città catturata dai mercenari Wagner nel maggio dello scorso anno. Rybar, un canale strettamente legato al ministero della Difesa russo, ha detto ai suoi 1,2 milioni di abbonati che le forze russe stanno facendo discreti progressi, anche se i loro comandanti commettono ancora errori inviando fanteria ad attaccare veicoli corazzati senza lanciagranate e disegnando “mappe basate su bellissimi video” e segnalazioni con bandiere di villaggi non ancora sgomberati”».