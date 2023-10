Shin Bet, cosa è il servizio segreto israeliano che ammette la responsabilità nell'attacco di Hamas: «Nessun preavviso»

Ronen Bar, il capo dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni israeliani, ha ora ammesso le proprie responsabilità nella sorpresa di Israele di fronte all'attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre. «Malgrado una serie di azioni che abbiamo compiuto - ha scritto ai dipendenti - con mio dolore sabato non siamo riusciti a dare un preavviso sufficiente a sventare l'attacco. In quanto capo di questo organismo, la responsabilità ricade su di me». Giorni fa anche il capo di stato maggiore, generale Herzi Halevi, ha ammesso che in questa circostanza le forze armate non sono state all'altezza delle aspettative del Paese.

L'ammissione

Mea culpa anche da parte del capo del Consiglio di sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, che ribadisce gli errori enormi commessi nel non riuscire a mantenere in sicurezza i suoi cittadini e rende noto che le forze di sicurezza e, appunto, lo Shin Bet avevano ricevuto «indicazioni dell'attacco ore prima» ma che avevano ritenuto che non fosse nulla di simile «a quello che abbiamo patito».

Cosa è

Nata nel 1948, la Shin Bet è una delle tre principali organizzazioni per la sicurezza dello Stato di Israele, assieme ad Aman (l'intelligence militare delle Tsahal) e al Mossad (responsabile della gestione della raccolta di intelligence nelle operazioni all'estero). Il nome ufficiale è in realtà Shabàk (acronimo di "Sherùt ha-Bitachòn ha-Klalì", che significa appunto Servizio di sicurezza generale). Il suo motto è "scudo invisibile". Il quartier generale dell'agenzia si trova ad Afeka, un quartiere settentrionale di Tel Aviv. Tra i suoi compiti ci sono la protezione della sicurezza dello Stato, l'esposizione di gruppi terroristici, l'interrogatorio di sospetti terroristi, la fornitura di informazioni sulle operazioni antiterrorismo in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, il controspionaggio, la protezione personale degli alti funzionari pubblici, la protezione di importanti infrastrutture ed edifici governativi, e salvaguardare le compagnie aeree israeliane e le ambasciate d'oltremare.

La differenza con il Mossad

Il Mossad è invece il servizio segreto israeliano, istituito ufficialmente nel 1949 con funzioni di spionaggio e controspionaggio e attivo soprattutto all'estero (lo Shin Beth, come detto, si occupa invece della sicurezza interna). I vertici del Mossad, che è noto per la sua efficienza informativa e operativa, rispondono direttamente al primo ministro. Il Mossad si trova sull'autostrada costiera, tra Tel Aviv e Herzliya, vicino alla stazione di servizio di Geliloth, presso le Unità Ricognitive 504 e 8200.