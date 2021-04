Nato-Russia, sale tensione sull'Ucraina: «Mosca fermi le truppe». La replica: «Rispondiamo a minacce dell'Alleanza»

Sei jet della Royal Air Force sono diretti verso l'Europa Orientale in risposta all'invio di truppe russe al confine ucraino. Sebbene il Ministero della Difesa insista che questi dispiegamenti siano di routine, arrivano in un momento di crescenti timori di conflitto tra Russia e Ucraina.

La scorsa notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere ancora in attesa di un colloquio con Putin da tre settimane. Il portavoce del premier ucraino ha detto: "Ci auguriamo vivamente che questo non sia un rifiuto del dialogo".

Secondo il governo ucraino, la Russia avrebbe inviato 41.000 soldati al confine dell'Ucraina orientale e 42.000 in Crimea e rischierebbero di arrivarne altre. Di tutta risposta, il Cremlino ha dichiarato che si tratta di un esercitazione e non di una minaccia.

Dal 2014 si contano più di 14mila morti negli scontri al confine e gli esperti di sicurezza temono che la Russia possa occupare altre parti dell'Ucraina orientale in difesa dei madrelingua russi. E quest'ultima ipotesi preoccupa la Nato, a capo dell'operazione Biloxi che vede il dispiegamento degli aerei Typhoon nell'Est Europa. Si prevede inoltre che fino a 100 truppe di fanteria britanniche saranno inviate in Ucraina per partecipare a esercitazioni congiunte con i suoi soldati quest'estate.

Il ministero della Difesa inglese ha dichiarato: «L'operazione Biloxi è un dispiegamento pianificato da tempo di tifoni della RAF in Romania a sostegno della missione Nato Southern Air Policing per monitorare lo spazio aereo del nostro alleato».

A tal proposito si è espresso anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ribadendo la vicinanza dell'alleanza all'Ucraina: «La Nato sta con l' Ucraina. Non riconosciamo e nonriconosceremo l'annessione illegale e illegittima della Crimea

da parte della Russia. Continuiamo a chiedere alla Russia di porre fine al suo sostegno ai militanti nell' Ucraina orientale e di ritirare le sue forze dal territorio ucraino.» ha dichiarato. Il segretario generale della Nato si è espresso anche su possibili riforme: «Sosteniamo l'ampio programma di riforme dell' Ucraina, che la renderanno più resiliente e aiuteranno a far avanzare le aspirazioni euro-atlantiche del Paese»

At today’s NATO-Ukraine Commission meeting, all #NATO Allies reiterated their support for #Ukraine’s territorial integrity & sovereignty. #Russia must end its military build-up in and around Ukraine, stop its provocations & de-escalate immediately: https://t.co/Ip15es0FM7 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 13, 2021

Non si è fatta attendere la risposta russa, il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha detto che «gli Stati Uniti e altri paesi della Nato stanno deliberatamente trasformando l' Ucraina in una polveriera» aggiungendo «Se la situazione si aggrava, ovviamente faremo di tutto per garantire la nostra sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, ovunque si trovino. Kiev ei suoi alleati in Occidente saranno interamente responsabili delle conseguenze di un'eventuale escalation».

Già in settimana c'era il sospetto che il blocco dei voli tra Turchia e Russia, dovuto all'aumento di casi covid, fosse legato all'incontro fra Erdogan e Zelensky. Ma il

Presidente della Commissione esteri del Consiglio della Federazione, Konstantin Kosachev aveva smentito questa possibilità.

Telephone conversation with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan https://t.co/6f1N0TkblA — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 9, 2021

