Russia, Katiuscia spara una salva di razzi contro un aereo Su-25 di Mosca: il terrore dei piloti e gli insulti ai commilitoni

Un aereo militare russo sarebbe stato preso di mira da alcuni razzi sparati dallo stesso esercito di Putin. Come riportato dal quotidiano «The Sun», infatti, l'aereo Sukhoi Su-25 sarebbe stato quasi colpito da cinque missili, lanciati in rapida successione proprio dal MLRS russo. A testimonianza dell'incidente, due filmati condivisi su Telegram dal canale «Two Majors». Non è chiaro al momento quando e dove siano stati girati i video.

Esorbitanti costi economici e minaccia militare. Ecco cosa succede se la Russia vince la guerra in Ucraina

L'incidente

Un aereo militare russo è stato preso di mira da missili lanciati dal suo stesso esercito. Un fatto dimostrato da due filmati, diventati virali in poche ore sui social. Secondo quanto riportato dal quotidiano «The Sun», il canale Telegram «Two Majors» avrebbe pubblicato infatti due video, a testimonianza dell'incidente.

Russian Grad MLRS tries to shot down Russian Su-25. Unfortunately the attempt was unsuccessful pic.twitter.com/Phbk7Q62mp — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 14, 2023

Nel primo, almeno cinque razzi vengono lanciati in rapida successione da una Katiuscia (lanciarazza detta anche l'organo di Stalin) contro un aereo Sukhoi Su-25, mancandolo di poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel secondo, invece, si sente un acceso confronto tra alcune persone, probabilmente il pilota e il personale di terra. Non è chiaro di chi siano le voci, ma si sente una persona avvertire le truppe di terra di terra di fare attenzione. Secondo l'account Twitter «War Translated», che ha tradotto le frasi che si sentono nel video, oltre agli avvertimenti ci sarebbero stati anche dei rimproveri agli operatori del MLRS, il sistema lanciarazzi, e degli insulti omofobi. Non è chiaro quando e dove siano stati girati i filmati, né di chi siano le voci registrate.