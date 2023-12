Cosa succede se la Russia vince la guerra in Ucraina? I quattro scenari, dalla crisi della Nato ai nuovi confini (secondo gli esperti)

Che succede se la Russia vince la guerra in Ucraina (e perché sarebbe un dramma per l'America). Quattro scenari, quattro ipotesi accompagnate dai mappe realizzate dall'Isw, Institute fort the study of war, dal titolo "Il prezzo elevato della perdita dell’Ucraina- Implicazioni militari-strategiche e finanziarie della vittoria russa" elaborato da Frederick W. Kagan, Kateryna Stepanenko, Mitchell Belcher, Noel Mikkelsen e Thomas Bergeron.

L'analisi

L'analisi sottolinea come "gli Stati Uniti hanno un interesse molto più alto nella guerra della Russia contro l’Ucraina di quanto la maggior parte della gente pensi. Una conquista russa di tutta l’Ucraina non è affatto impossibile se gli Stati Uniti interrompessero tutta l’assistenza militare e l’Europa seguisse l’esempio. Un simile risultato porterebbe un esercito russo malconcio ma trionfante fino al confine della Nato, dal Mar Nero all’Oceano Artico. Secondo fonti di intelligence statunitensi, l’esercito ucraino con il sostegno occidentale ha distrutto quasi il 90% dell’esercito russo che ha invaso il Paese nel febbraio 2022, ma i russi hanno sostituito quelle perdite di manodopera e stanno potenziando la loro base industriale per compensare le perdite materiali a un ritmo sostenuto. molto più velocemente di quanto la loro capacità prebellica avesse consentito".

La ripresa russa

Il secondo scenario vede "un esercito russo vittorioso alla fine di questa guerra, esperto in combattimento e considerevolmente più grande delle forze di terra russe pre-2022. L’economia russa si riprenderà gradualmente man mano che le sanzioni inevitabilmente si erodono e Mosca svilupperà modi per aggirare o mitigare quelle che rimangono. Nel corso del tempo sostituirà le sue attrezzature e ricostruirà la sua coerenza, attingendo a una ricchezza di esperienza faticosamente conquistata nella lotta alla guerra meccanizzata. Porterà con sé sistemi di difesa aerea avanzati che solo gli aerei stealth americani – estremamente necessari per scoraggiare e affrontare la Cina – possono penetrare in modo affidabile". Ecco secondo i curatori dell'analisi "La Russia può rappresentare una grave minaccia militare convenzionale per la Nato per la prima volta dagli anni ’90 in un arco di tempo determinato in misura considerevole da quanto il Cremlino investe nelle sue forze armate. Dal momento che Mosca si è già impegnata in un ambizioso programma di espansione militare postbellica, gli Stati Uniti non possono essere certi che i tempi saranno molto lunghi".

Altra problema in caso di supremazia russa è stavolta strettamente legato al presidio dell'Europa. "Il potenziale militare complessivo degli Stati Uniti e dei suoi alleati della Nato è talmente maggiore di quello della Russia che non c’è motivo di dubitare della capacità dell’Occidente di sconfiggere qualsiasi immaginabile esercito russo, anche supponendo che la Russia assorba completamente Ucraina e Bielorussia. Ma mentre gli americani considerano i costi che comporterebbe continuare ad aiutare l’Ucraina a combattere i russi nei prossimi anni, meritano un’attenta considerazione i costi che comporterebbe permettere alla Russia di vincere. Tali costi sono molto più alti di quanto la maggior parte delle persone immagini. Per scoraggiare e difendersi da una rinnovata minaccia russa a seguito di una piena vittoria russa in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno schierare nell’Europa orientale una parte considerevole delle loro forze di terra. Gli Stati Uniti dovranno stazionare in Europa un gran numero di aerei stealth. Costruire e mantenere questi aerei è intrinsecamente costoso, ma le sfide legate alla loro rapida produzione probabilmente costringeranno gli Stati Uniti a fare una scelta terribile tra mantenerne abbastanza in Asia per difendere Taiwan e gli altri alleati asiatici e scoraggiare o sconfiggere un attacco russo contro un alleato della Nato".

Insomma anche in base ai costi l'Ucraina non può perdere né conviene tirare avanti troppo a lungo il conflitto. "L’intera impresa costerà una fortuna, e il costo durerà finché continuerà la minaccia russa, potenzialmente indefinitamente. Quasi ogni altro risultato della guerra in Ucraina è preferibile a questo. Aiutare l’Ucraina a mantenere le posizioni attraverso il continuo sostegno militare occidentale è molto più vantaggioso ed economico per gli Stati Uniti che permettere all’Ucraina di perdere. Congelare il conflitto è peggio che continuare ad aiutare l’Ucraina a combattere: ciò darebbe semplicemente alla Russia il tempo e lo spazio per prepararsi a una nuova guerra per conquistare l’Ucraina e affrontare la Nato. Aiutare l’Ucraina a riprendere il controllo di tutto o della maggior parte del suo territorio sarebbe molto più vantaggioso, poiché spingerebbe le forze russe ancora più a est. Soprattutto, sostenere l’Ucraina fino alla vittoria e poi aiutarla a ricostruire metterebbe l’esercito amico più grande ed efficace in combattimento del continente europeo in prima linea nella difesa della Nato, indipendentemente dal fatto che l’Ucraina aderisca o meno all’alleanza".

"In tutti questi scenari gli americani - ancora l'Isw - dovrebbero tenere presente che l’Ucraina non è l’Afghanistan. Nel 2001 l’Afghanistan era uno dei paesi più poveri del mondo, senza alcuna industria e con una popolazione scarsamente istruita. L’Ucraina è altamente industrializzata con una popolazione moderna, urbana e altamente istruita. Riportata ai confini del 1991, l’economia ucraina è abbastanza grande da sostenere il proprio esercito.

L'analisi è accompagnata da mappe che illustrano quattro situazioni militari legate a questa guerra e ai suoi esiti e considerano le loro implicazioni militare-strategiche e finanziarie per gli Stati Uniti. Nella situazione 1, pre-febbraio 2022: "prima dell’invasione russa su vasta scala gli stati Nato non baltici non si trovavano ad affrontare alcuna seria minaccia militare convenzionale da parte della Russia. Le forze di terra russe avevano una divisione aviotrasportata e una brigata di fanteria meccanizzata vicino ai confini estone e lettone e l’equivalente di una divisione nell’exclave di Kaliningrad, che è fisicamente separata dalla Russia e di per sé un pessimo trampolino di lancio per un attacco alla Polonia. e la Lituania, con cui confina. Le forze russe più vicine alla Polonia si trovavano a circa 360 miglia a est, sul lato opposto della Bielorussia. Nessuna truppa russa ha minacciato Slovacchia, Ungheria o Romania. I russi avevano costruito una rete di difesa aerea basandosi sui loro avanzati sistemi antiaerei e antimissilistici a lungo raggio S-300 e S-400 per ostacolare la capacità della NATO di difendere gli Stati baltici. Avevano espanso quella rete su gran parte del Mar Nero utilizzando le loro basi nella Crimea occupata. Tuttavia, la loro rete soffriva di un ampio divario nella Polonia meridionale, in Ungheria, Slovacchia e Romania perché non potevano basare i propri sistemi in Ucraina. Anche la loro copertura di difesa aerea sulla Polonia faceva molto affidamento sui sistemi di Kaliningrad, la parte più vulnerabile ed esposta del territorio russo. Le piccole dimensioni di Kaliningrad, infatti, privano i sistemi di difesa aerea russi di uno degli elementi importanti per la loro sopravvivenza. I sistemi sono completamente mobili con tutti i loro componenti montati su camion. Sono progettati per potersi muovere e quindi rendere più difficile per un avversario localizzarli e distruggerli. Intrappolare questi sistemi in una piccola exclave riduce tale vantaggio e facilita gli sforzi della Nato per distruggerli e sconfiggerli".

La mappa 2, mostra la situazione attuale al 12 dicembre 2023: "La sconfitta dell’Ucraina dell’iniziale invasione russa nel 2022 ha mantenuto i confini orientali di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania liberi dalla minaccia di un grave attacco di terra russo. La liberazione da parte dell’Ucraina dell’oblast occidentale di Kherson ha tenuto le truppe russe effettive più vicine a circa 220 miglia e un grande fiume lontano dal confine rumeno. La maggior parte delle truppe russe si trova a più di 350 miglia dalla Romania e ancora più lontano da Polonia, Slovacchia e Ungheria. La guerra sta impegnando quasi mezzo milione di soldati russi, quasi tutta la potenza di combattimento terrestre disponibile in Russia. I russi stanno costantemente completando i loro sforzi di lunga data per garantire il controllo sulla Bielorussia e per stabilire lì le forze russe, ma la Russia non rappresenta ancora oggi una minaccia di terra convenzionale per la Nato perché le sue forze armate sono impegnate in Ucraina"

Nella mappa 3 si analizza la situazione ipotetica se la Russia occupasse completamente l’Ucraina ("La seguente stima delle forze che la Russia potrebbe schierare in Ucraina e Bielorussia se Mosca intendesse essere preparata per un serio attacco a breve termine alla Nato è molto prudente"). E presuppone "che i russi spostino verso i confini della Nato due eserciti appena creati per la guerra in corso, uno dei quali è già designato per essere di stanza in Crimea, e altri due che sono stati schierati sui confini orientali di Ucraina e Bielorussia e il cui stazionamento a quelle località perderebbero il loro scopo strategico a seguito di una piena vittoria russa in Ucraina. Si presuppone che la maggior parte dell’esercito russo attualmente in Ucraina ritornerà alle basi entro gli attuali confini della Federazione Russa dopo la guerra. La maggior parte delle basi dell’esercito russo sono guarnigioni dell’era sovietica le cui posizioni non sono ottimizzate per l’attuale contesto strategico della Russia. I russi potrebbero portare verso le frontiere della Nato una potenza di combattimento considerevolmente maggiore dopo una vittoria sull’Ucraina senza alcun costo strategico se fossero disposti a pagare il prezzo finanziario. L’improvviso crollo degli aiuti occidentali porterebbe probabilmente, prima o poi, al collasso della capacità dell’Ucraina di tenere a bada l’esercito russo. In uno scenario del genere, le forze russe potrebbero spingersi fino al confine occidentale dell’Ucraina e stabilire nuove basi militari ai confini di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. I russi stanno preparando le forze militari di occupazione per gestire la quasi inevitabile insurrezione ucraina, lasciando le truppe in prima linea libere di minacciare la Nato. I russi hanno ampliato la struttura del loro esercito per combattere la guerra e hanno indicato l’intenzione di mantenere la struttura più grande dopo la guerra".

"La Nato non sarebbe in grado di difendersi da un simile attacco con le forze attualmente presenti in Europa. Gli Stati Uniti avrebbero bisogno di spostare un gran numero di soldati americani lungo l’intero confine orientale della Nato dal Baltico al Mar Nero, per scoraggiare l’avventurismo russo ed essere pronti a sconfiggere un attacco russo. Gli Stati Uniti dovrebbero inoltre destinare permanentemente all’Europa una parte significativa della propria flotta di aerei stealth. La strategia di difesa della Nato si basa sulla superiorità aerea non solo per proteggere le truppe Nato dagli attacchi nemici, ma anche per utilizzare la potenza aerea per controbilanciare le forze di terra della Nato più piccole e le scorte limitate di artiglieria della Nato. Gli Stati Uniti dovrebbero mantenere un gran numero di aerei stealth disponibili in Europa per penetrare e distruggere i sistemi di difesa aerea russi – e impedire ai russi di ristabilire un’efficace difesa aerea – in modo che gli aerei non stealth e i missili da crociera possano raggiungere i loro obiettivi. L’obbligo di impegnare una significativa flotta di aerei stealth in Europa potrebbe compromettere gravemente la capacità dell’America di rispondere efficacemente all’aggressione cinese contro Taiwan, poiché tutti gli scenari di Taiwan si basano fortemente sugli stessi aerei stealth che sarebbero necessari per difendere l’Europa. Il costo di queste misure difensive sarebbe astronomico e sarebbe probabilmente accompagnato da un periodo di rischio molto elevato in cui le forze statunitensi non fossero adeguatamente preparate o posizionate per gestire la Russia o la Cina, per non parlare di entrambe insieme".

La mappa 4 ipotizza una Vittoria completa dell’Ucraina e dunque. "Ristabilire il controllo di Kiev su tutto il territorio ucraino, compresa la Crimea, è importante per gli Stati Uniti, la Nato e per l’Ucraina. Il possesso della Crimea da parte della Russia rende la Russia la potenza dominante nel Mar Nero e consente agli aerei russi di minacciare il fianco sud-orientale della Nato e di schierare difese aeree a lungo raggio sulla penisola. Le posizioni sulla sponda orientale (sinistra) dell’Oblast di Kherson, attualmente controllata dalla Russia, forniscono basi anche più a ovest della Crimea. La Nato dovrà affrontare queste sfide ogni volta che la guerra finirà se quelle aree rimarranno in mano russa. Se l’Ucraina riacquistasse i confini del 1991, tuttavia, la pressione sulla Nato si allenterebbe drasticamente. Le truppe russe più vicine alla Romania sarebbero a quasi 500 miglia di distanza. Il Mar Nero diventerebbe quasi un lago Nato. Mosca probabilmente completerebbe il controllo militare della Bielorussia e baserebbe lì le sue forze anche in questo scenario. La minaccia rappresentata da tali basi per la Nato, tuttavia, assumerebbe un aspetto molto diverso in uno scenario in cui la Bielorussia costituisce un grande saliente con forze Nato su due lati e una grande e potente Ucraina indipendente lungo tutto il suo confine meridionale. Il compito di difendere la Polonia nord-orientale e gli Stati baltici dalle truppe russe che operano dalla Bielorussia, da Kaliningrad e dalla stessa Russia è una proposta molto più gestibile e meno costosa di quella di difendere l’intera linea della Nato dal Mar Nero all’Oceano Artico".

Le conclusioni. "Il nostro breve saggio valuta solo la questione ristretta di alcuni compromessi militare-strategici e finanziari dei vari possibili esiti della guerra russa in Ucraina. Abbiamo considerato altrove l'importante questione di una possibile escalation russa di fronte alla sconfitta e non minimizziamo tali considerazioni" ma "abbiamo sostenuto con forza che i valori americani sono in linea con gli interessi americani in Ucraina e che esiste un argomento forte e convincente, basato su valori, per aiutare l’Ucraina a liberare tutta la sua terra e il suo popolo. Crediamo ancora che sia vero. Ma al popolo americano viene chiesto di spendere molti soldi per aiutare l’Ucraina a combattere la Russia, e non è irragionevole che si chiedano anche quale sarebbe il costo finanziario del non aiutare l’Ucraina".