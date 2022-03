La Russia avrebbe cominciato i preparativi per la disconnessione da Internet globale. Entro l’11 marzo tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella intranet russa (Rucom). Lo rivelano fonti dell'intelligence occidentali.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet



No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej

