Russia, concerto di beneficenza per acquistare «sacchi per cadaveri» per i soldati in guerra: il post choc

In Russia è stato organizzato un concerto di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di «sacchi per i cadaveri» dei soldati caduti in Ucraina. L'evento si svolgerà il prossimo 22 luglio nella città di Blagoveščensk, nella regione dell'Oblast, che sorge proprio sul fiume Amur al confine con la Cina.

La notizia è stata rilanciata su Telegram dal canale di informazione indipendente russo "Sirena". In particolare, sulla chat è diffuso lo screenshot del post originale con cui l'associazione locale "Amur Life" - nata per promuovere le attività commerciali, benefiche e culturali di Blagoveščensk - sta pubblicizzando il concerto. Nella didascalia accanto alla foto del manifesto si leggeva che, oltre ai «sacchi per il recupero delle salme e la spazzatura», i militari impegnati al fronte «compreranno anche cuscini, repellenti per zanzare, salviettine umidificate, thermos, vestiti e medicinali».

Successivamente - come riporta anche Newsweek - "Amur Life" ha modificato il post, eliminando le righe che parlavano dei sacchi per cadaveri.

Ma a parte questo, il concerto benefico si svolgerà regolarmente tra le 18.00 e le 20.45. Sempre tra le righe del messaggio promozionale, inoltre, si legge che l'evento «promette ai partecipanti un momento di festa, con spettacoli musicali, pupazzi a grandezza naturale e palloncini con i colori della nostra bandiera russa».

Cento cartoline per le truppe

Per farsi la foto con un pupazzo bisognerà pagare 50 rubli (circa 50 centesimi di euro). Gli organizzatori avrebbero anche acquistato 100 cartoline da far compilare al pubblico e spedire ai soldati russi impegnati in Ucraina. «Ognuno potrà lasciare le sue belle parole per i nostri figli (le truppe di Putin n.d.r..). Ci sarà una scatola per la raccolta fondi vicino al palco», ha confermato l'organizzatore principale della manifestazione, Igor Memetov, non nuovo a questo genere di iniziative.