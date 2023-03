Putin, bambini addestrati alla guerra a scuola in Crimea: i video choc dai media di stato russi

Oltre a imparare geografia, matematica e storia, sui banchi delle scuole in Crimea, asili ccompresi, si insegna come assemblare fucili da assalto e ricaricare le munizioni.

Sul web circolano i video shock degli addestramenti militari per bambini - residenti nella regione occupata da Putin già nel 2014 - che vengono iniziati al militarismo fin dalla giovanissima età. Alcuni di questi filmati - che per rispetto della tutela dei minori decidiamo di non mostrare - sono stati diffusi dagli stessa media di stato russi. Non mancano, oltre alle esercitazioni su come maneggiare le armi da fuoco, anche lezioni di arti marziali per scontri a mani nude.

A metà novembre i delegati di Mosca in Crimea hanno approvato infatti un programma di "addestramento militare preliminare" per scolari di tutte le età, a partire dall'anno accademico in corso. Dal prossimo anno, secondo quanto riferito da Radio Free Europe, lo stesso provvedimento verrà applicato anche nelle scuole della Russia.

L'ufficio del procuratore ucraino per la Crimea e la città portuale di Sebastopoli, in collaborazione con il Gruppo per i diritti umani della Crimea (CHRG), avevano presentato già alla fine del 2022 una denuncia alla Corte penale internazionale dell'Aia contro l'iniziativa di Mosca, condannando come crimine di guerra la militarizzazione dell'istruzione in Crimea.

"YunArmia": i bambini-soldato di Putin

Non recentissima l'idea delle autorità russe di addestrare bambini all'uso delle armi. Lanciata ufficialmente il 29 luglio 2016, l'Associazione del movimento sociale patriottico militare panrusso "YunArmia" (trad. Giovane Armata) è forse il progetto di maggior successo coniato da Mosca volto a promuovere una "gioventù patriottica" militarizzata: ragazzi e ragazzini addestrati a combattere fin dalla giovanissima età, farciti di idee nazionaliste e pronti per le guerre di domani.

YunArmia è nata su iniziativa del ministero della Difesa russo e ha ricevuto da subito l'approvazione del presidente Vladimir Putin. Si compone di una rete di club presenti su tutto il territorio nazionale ed è diventata in pochi anni l'organizzazione giovanile più importante del paese. Secondo la rete internazionale di attivisti pro-ucraina italiana, infatti, questa sorta di doposcuola militare gratuito avrebbe già coinvolto più di un milione di giovani tra glli 8 e i 18 anni di età, che vengono invitati a partecipare anche alle parate militari degli adulti.

Inoltre, il Ministero della Difesa russo avrebbe anche fatto ricorso a varie forme di coercizione, per coinvolgere sempre più ragazzini nell'iniziativa. In particolare, in alcuni distretti militari sarebbe stato ordinato agli ufficiali di arruolare i propri figli, indipendentemente dalla loro volontà di far parte di YunArmia o meno.

La cultura del patriottismo militare sarebbe stata diffusa tra i giovanissimi anche tramite una serie di iniziative propagandistiche. Per esempio alle porte della capitale Mosca, sempre nel 2016, è stato aperto il "Patriot Park": un parco giochi a tema dove l'attrazione principale è una riproduzione del Reichstag di Berlino, da poter assalire per gioco, in ricordo della battaglia finale della Seconda Guerra Mondiale. Tutto architettato in modo che i piccoli visitatori possano ripercorrere le gesta dei loro avi compiute tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1945, quando l'Armata Rossa entro a Berlino e fece strage delle ultime linee difensive tedesche rimaste.