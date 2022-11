Guerra Ucraina, Russia bombarda Kherson dopo la ritirata. Kiev: «Colpiti i distretti più popolati»

Russia bombarda la città di Kherson in Ucraina dopo la ritirata. Potente attacco dell'esercito di Putin oggi su Tavriyskyi, uno dei quartieri più densamente popolati di Kherson, città dell'Ucraina meridionale da cui le truppe di Mosca si sono ritirate l'11 novembre.

Putin, la strategia del freddo. Il generale Tricarico: «C'è lo zampino di Surovikin», ecco come cambierà la guerra

Russia attacca Kherson, il video

«I russi stanno intensificando i bombardamenti sui quartieri residenziali di Kherson. Dopo i missili di ieri, oggi hanno attaccato 13 volte, è stato colpito uno dei distretti più popolati, Tavriyskyi, nella parte settentrionale della città», ha dichiarato il consigliere regionale Sergii Khlan, come riporta Ukrinform. Il capo militare Halyna Luhova ha riferito che ci sono distruzioni e il numero delle vittime è in corso di accertamento.

Kiev senza luce

A partire dalle 17 di oggi il 70% delle abitazioni di Kiev non ha la corrente elettrica. Manca il riscaldamento e l'approvvigionamento di acqua pur funzionando presenta problemi in alcune zone della capitale. Lo ha reso noto l'Amministrazione militare della città sottolineando che le squadre di riparazione e di emergenza stanno lavorando intensamente per ripristinare anche i riscaldamenti. Lo riferisce Unian.