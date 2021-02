Nuovo royal baby in casa Windsor: è nato il piccolo della principessa Eugenie

Nuovo royal baby in casa Windsor: la principessa Eugenie, appartenente a un ramo cadetto della famiglia reale britannica, ha partorito un maschietto. Lo fa sapere Buckingham Palace, che nel dare la notizia non ha rivelato il nome del bimbo. L'avvenimento, comunque, non cambia la linea di successione al trono: il nuovo erede si piazza infatti all'11esimo posto. Al momento del parto pesava circa 3,7 chili e sta bene, assicura la corte. Nel frattempo Eugenie non ha resistito dal postare su Instagram uno scatto con la mano del principino che - nel giro di poche ore - ha totalizzato oltre 100.000 like.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Megxit, la riunione segreta tra Harry e la Regina: il brutto gesto di... LA FAMIGLIA REALE William e Harry, "tregua natalizia": si scambiano i regali... MONDO Meghan e Harry, il figlio come il papà: «Archie ha i...

Kate Middleton in ansia, il dramma segreto del principino George: «Non non sarà mai re»

La regina

Anche la regina Elisabetta - ormai bisnonna - fa sapere di essere «felicissima», assieme al pressoché centenario principe consorte Filippo, per la venuta al mondo del nuovo bisnipote. Nipote assai vicina alla quasi 95enne regina Elisabetta e secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, per Eugenie e suo marito Jack Brooksbank, con cui la principessa inglese è sposata dal 2018, è il primo figlio.

Un anno di Megxit: dodici mesi senza Harry e Meghan a corte

Il parto

Il parto è avvenuto in un'ala riservata del Portland Hospital di Londra, lo stesso in cui nel 2019 è nato il piccolo Archie, il primogenito dei duchi di Sussex Harry e Meghan. Il palazzo informa anche che il nonno Andrea - escluso dai ruoli pubblici della famiglia reale e finito in disgrazia dopo essere stato sfiorato dallo scandalo Epstein - è stato informato in tempo reale, al pari della nonna Sarah e della sorella maggiore di Eugenie, Beatrice, neo sposa dell'immobiliarista e aristocratico italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi.

Al momento, però, gli incontri familiari e gli assembramenti sono vietati: lo stesso battesimo - che si terrà con rito anglicano - è stato rinviato a una data da definire. L'emergenza Covid ha infatti costretto l'Inghilterra a un terzo lockdown nazionale, che ha prolungato l'isolamento del castello di Windsor, della regina e del principe Filippo.

Meghan Markle all'attacco della Famiglia reale: «Non mi ha mai protetto da gossip e ostilità dei tabloid»

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA