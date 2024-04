​Ragazzo usa ChatGPT e trova 5.000 match su Tinder, ora sposerà una donna che ha parlato con un bot

In un mondo in cui la tecnologia e le relazioni personali si intrecciano sempre più, la storia di Alexander Zhadan, un giovane ingegnere informatico di Mosca, dimostra come l'intelligenza artificiale possa aiutare anche nella ricerca della propria anima gemella. Utilizzando ChatGPT, un chatbot basato sull'IA, Zhadan è riuscito a rivoluzionare il proprio approccio agli appuntamenti online, ottenendo oltre 5 mila match su Tinder, trovando così il vero amore.

Il tentativo e gli incontri

Nel 2022, Zhadan ha provato ad affidarsi all'intelligenza artificiale per navigare nell'oceano delle potenziali partner su Tinder: l'obiettivo era quello di trovare la donna dei suoi sogni. Il giovane russo ha programmato ChatGPT per analizzare migliaia di profili, filtrandoli non solo in base alle preferenze estetiche, ma anche eliminando quelli con abitudini o interessi che considerava incompatibili con i suoi. L'IA di Zhadan non si è limitata a selezionare profili: ha anche avviato conversazioni e organizzato incontri, dimostrandosi sorprendentemente efficace.

Dei 5.239 profili trovati, 353 sono stati quelli selezionati per interazioni più approfondite. Alla fine gli incontri reali sono stati 12.

Le difficoltà

Non tutto è filato liscio. L'intelligenza artificiale ha incontrato alcune difficoltà nel corso delle sue ricerche. Gli errori più comuni che ha commesso sono stati: ripetere domande già fatte alla stessa persona oppure fare promesse non autorizzate che quindi Zhadan non avrebbe potuto in alcun modo mantenere. Tuttavia, l'ingegnere russo ha continuato a perfezionare l'algoritmo, affinando la comunicazione per evitare fraintendimenti e migliorare l'efficacia degli scambi.

Il fidanzamento

Dopo diversi tentativi e aggiustamenti, Zhadan dapprima ha ristretto il campo a quattro candidate, ma poi ha iniziato una relazione esclusiva con Karina Vyalshakaeva. Quando Zhadan ha rivelato a Karina di aver utilizzato l'IA nelle loro prima conversazioni, lei è rimasta sorpresa ma allo stesso tempo incuriosita. Seguendo un altro suggerimento di ChatGPT, l'ingegnere ha organizzato un viaggio in Asia, durante il quale le ha chiesto di sposarlo. Il prossimo 3 agosto i due convoleranno a nozze.