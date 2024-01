Sharon Stone su Tinder a 65 anni: «Ho avuto appuntamenti con eroinomani ed ex detenuti, un disastro»

Direste mai che Sharon Stone, una delle attrici più belle del cinema, non riesce a trovare un fidanzato? E che la star di Basic Instinct, oggi 65enne, si è dovuta iscrivere a Tinder, la app di incontri online per trovare la sua anima gemella? A quanto pare è proprio così. Single da troppi anni, la diva spera che il 2024 possa essere l'anno giusto per innamorarsi, anche se finora gli uomini che ha incontrato non sono stati all'altezza delle aspettative.