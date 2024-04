Stupratore di Tinder, ricorre in appello Salim Berrada condannato a 18 anni di reclusione: avrebbe violentato (almeno) 15 donne in Francia

Ricorre in appello Salim Berrada, il 38enne soprannominato dalla stampa francese “lo stupratore di Tinder”, dopo la condanna del tribunale penale di Parigi lo scorso 29 marzo. A darne notizia sono stati oggi i suoi avvocati, Irina Kratz e Ambroise Viennet-Legué. Berrada, nel corso del processo, si è sempre definito innocente affermando che le donne erano consenzienti.

La condanna

Venerdì scorso (29 marzo), Berrada è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione, con l'accusa di aver violentato e aggredito sessualmente 15 donne adescate su social network e app di incontri (come Tinder).

Le accuse

Secondo gli inquirenti, Berrada adescava le sue vittime presentandosi su Tinder come fotografo per modelle. Poi usava sempre lo stesso modus operandi: attirava le donne in casa sua con il pretesto di uno shooting fotografico, le riempiva di complimenti e poi offriva loro qualcosa da bere. Quello che le donne bevevano le rendeva incoscienti, consentendo al fotografo di abusare di loro. Una versione che l’imputato ha sempre negato con forza.