Mariam, 18enne di Ostia uccisa a Nottingham: confessano le sei ragazze indagate

Una nuova svolta nelle indagini per la morte di Mariam Moustafa, la 18enne italo-egiziana cresciuta a Ostia e uccisa dopo essere stata aggredita da un gruppo di almeno sei ragazze a Nottingham, dove era giunta per studiare ingegneria. La sua giovane vita si era bruscamente interrotta nel marzo dell'anno scorso, dopo un'agonia di circa un mese in seguito alla brutale aggressione subita all'uscita di un centro commerciale.

Mariam, 18enne uccisa dalle bulle a Londra: confessano due delle sei ragazze arrestate



Ultimo aggiornamento: 20:42

