Si apparta con un ragazzo durante la festa di Halloween: «Mi ha violentato»

Dopo le voci incontrollate diffusesi a Carsoli, gli inquirenti escludono che la ragazza di 21 anni, residente in un piccolo comune della Piana del Cavaliere, sia rimasta vittima di uno stupro di gruppo. I carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo indagano per accertare se sia rimasta vittima di una violenza sessuale da parte di un giovane avezzanese con il quale si era appartata, in un luogo buio, sotto le scale di un centro commerciale. Dalla ricostruzione dei militari, sul grave episodio avvenuto a Carsoli, la notte di Halloween, la ragazza, studentessa universitaria a Roma, partecipava con altre amiche alla festa dedicata alla notte delle streghe. A tarda ora si sarebbe allontanata con alcuni giovani e si sarebbe diretta verso la struttura che si trovava poca distanza. E qui, secondo il suo racconto al personale medico, avrebbe subito la violenza e sarebbe stata anche picchiata.

Carsoli, ragazza denuncia stupro di gruppo durante la notte di Halloween

Dopo l’accaduto, in lacrime e in stato confusionale, sarebbe tornata al locale, per chiedere aiuto. Il personale della vigilanza, interessato all’episodio. ha richiesto l’intervento del 118 , della Croce rossa di Carsoli, che ha provveduto a trasportare la ragazza,all’ospedale di Avezzano dove è stato eseguito il kit stupro. Da indiscrezioni sembra che i medici non avrebbero rilevato lesioni di tipo contusivo ma avrebbero effettuato prelievi con i tamponi per la raccolta di materiale genetico i cui risultati si conosceranno solo fra una decina di giorni.

Ieri per tutta la giornata i militari hanno sentito alcuni ragazzi che avrebbero visto la giovane appartarsi e hanno acquisito anche le immagini delle telecamere poste sui negozi circostanti ma i risultati non sarebbero interessanti ai fini delle indagini.

