Quattordicenne stuprata e uccisa da un coetaneo: il corpo abbandonato in un parco

Sono decisamente inquietanti i dettagli che emergono dalle indagini relative alladi, ladi origini lituane ritrovata cadavere, nell'aprile scorso, in un parco pubblico di, in Gran Bretagna. La ragazzina, infatti, prima di morire era statama chi l'ha uccisa ha commessoanche sul, dopo averla uccisa.Il corpo di Viktorija era stato rinvenuto da un passante nell'aprile scorso, poche ore dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori. L'autopsia ha rivelato l'inferno patito dalla ragazzina nelle sue ultime ore di vita: la morte è sopraggiunta per le conseguenze di diversi, mentre è stato accertato che prima di morire Viktorija era stata vittima di. Gli abusi sarebbero stati perpetrati anche dopo la morte e, dopo il ritrovamento del cadavere, due adolescenti del posto erano stati fermati.I due sospetti, un 15enne e un 16enne, sono stati subito ascoltati dagli inquirenti: il 15enne è stato poi prosciolto, con ilche è rimasto l'unico accusato del delitto. Lo riporta Metro.co.uk. Una volta imputato, l'adolescente si è difeso sostenendo di essere innocente, ma ora dovrà affrontare il processo. Su di lui, infatti, pendono gravi indizi di colpevolezza: a inchiodarlo, infatti, ci sarebbe il test del