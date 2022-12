Corruzione dal Qatar, indagati quattro italiani tra cui l'ex deputato Panzeri. ​Sequestrati 500 mila euro

L'ex europarlamentare Antonio Panzeri e l'attuale segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc Luca Visentini sono tra le persone fermate oggi a Bruxelles dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta per sospetta corruzione. Lo ha reso noto il quotidiano francofono Le Soir. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, si sospetta che un Paese del Golfo abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Secondo Le Soir, il Paese in questione sarebbe il Qatar, dove si stanno svolgendo i mondiali di calcio.

La polizia belga ha lanciato un'ondata di perquisizioni e arresti propria questa mattina, a seguito di un'inchiesta aperta a metà luglio 2022 su una presunta organizzazione criminale, infiltrata nel cuore del Parlamento europeo.

Le perquisizioni di questa mattina hanno permesso agli agenti guidati dal giudice Claise di mettere le mani su mezzo milione di euro in contanti. Secondo le informazioni di Le Soir e Knack , questi 500.000 euro in contanti sono stati scoperti nella residenza di Bruxelles dell'ex eurodeputato. Luca Visentini è stato eletto segretario generale dell'Ituc a novembre. Una confederazione di sindacati di tutto il mondo, comprese le organizzazioni belghe, che rappresentano in totale più di 200 milioni di lavoratori. Per il Qatar si tratterebbe di difendere i “suoi” Mondiali di calcio, e i presunti progressi dell'emirato sui diritti umani o sulle condizioni di lavoro dei migranti.