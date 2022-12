Guerra Ucraina, Lavrov: dagli Usa la minaccia di omicidio di Putin. I droni di Kiev nel cuore della Russia. Kuleba: tavolo per la pace a febbraio

Tra guerra e pace. Putin e Zelensky si sfidano a distanza, con azioni di guerra accompagnate da aperture alle trattative, scaricandosi a vicenda l'accusa di non volere la fine del conflitto. Il presidente russo ribadisce: «Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro, non siamo noi a rifiutarci di trattare». Il consigliere di Zelensky, Podolyak, replica su Twitter che a non volere i negoziati è la Russia, mentre il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, entra nel dettaglio in un'intervista all'Associated Press. L'obiettivo di Kiev? «Un vertice per la pace a fine febbraio». Un drone ucraino ha colpito ieri al cuore la Russia: volando a bassa quota per più di 600 chilometri oltre il confine russo-ucraino, ha provocato nella base aerea di Engels, regione di Saratov, tre morti militari e una serie di esplosioni.