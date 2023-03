Martedì 7 Marzo 2023, 21:44

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto che stabilisce nuove regole per rafforzare il controllo delle società che non rispettano i contratti di difesa nel caso in cui venga imposta la legge marziale, l'ultimo passo nei preparativi del Cremlino per militarizzare l'economia.

In base al decreto, lo Stato otterrebbe il potere di rilevare le imprese che non adempiono agli obblighi derivanti dai contratti militari durante il periodo della legge marziale, sospendendo i diritti dei proprietari e degli azionisti. Secondo l'ordinanza, il cui testo è stato pubblicato venerdì, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro governativo sulle operazioni delle compagnie di armi sotto legge marziale.



Cosa è successo

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto che consente allo Stato di sospendere gli amministratori e gli azionisti di tutte le società che non rispettano i contratti di difesa dello stato in condizioni di legge marziale. Il decreto consentirebbe al ministero dell'Industria di nominare un nuovo amministratore esterno che si occuperebbe della gestione di tali società. Putin ha dichiarato a ottobre che stava introducendo la legge marziale in quattro regioni dell'Ucraina di cui Mosca ha in parte preso il controllo e rivendicato come proprio territorio, una mossa condannata come illegale dalla maggior parte dei paesi.



L'economia al servizio della guerra

A un anno dall'inizio della guerra con l'Ucraina, non ha esteso la legge marziale in tutta la Russia, ma ha effettivamente posto l'economia su un piede di guerra, con le fabbriche della difesa che lavorano 24 ore su 24 in tre turni per soddisfare le esigenze dell'esercito.

Il nuovo decreto si applicherebbe alle aziende che «violano i propri obblighi derivanti da un contratto statale, inclusa la mancata adozione di misure per garantire le consegne di produzione».

Russian mothers are turning deadbeat fathers over to Putin's military draft: 'My ex-husband died as a person a long time ago' https://t.co/DrXWD69R3H — geriberry (@smethngclever) March 6, 2023

Alla domanda durante la sua conferenza stampa quotidiana se la legge marziale potesse essere introdotta in alcune regioni della Russia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che era una prerogativa del presidente, ma non ha detto se Putin avesse pianificato una tale mossa.