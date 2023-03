Ucraina, Gran Bretagna raddoppia l'invio di carri armati Challenger 2: cosa sono e perché sono fondamentali per Kiev

La Gran Bretagna ha raddoppiato, da 14 a 28, il numero di carri armati Challenger 2 che si è promossa di fornire all'Ucraina. L'aumento dei carri armati, annunciato sabato dall'ambasciatore ucraino nel britannico Vadym Prystaiko, non deve sorprendere. E potrebbe essere solo l'inizio di un impegno ancora maggiore del Regno Unito per il riarmo dell'Ucraina.

A quanto pare, le prime a ricevere i Challenger 2 saranno un paio di brigate d'assalto aereo ucraine. Ogni brigata ha bisogno di almeno 10 carri armati per sostituire gli attuali T-80BV ex-sovietici.



I rinforzi

Ventotto è il numero di Challenger 2 sufficienti per equipaggiare entrambe le brigate e fornire anche un carro armato per la manutenzione, in modo che i tecnici possano riparare i carri armati senza ridurre le forze di prima linea delle brigate.

La tendenza è incoraggiante per i sostenitori di un' Ucraina libera. Alvis Vickers, ora Bae Systems, ha costruito per l'esercito britannico quasi 400 Challenger 2 da 70 tonnellate e quattro persone, con motori diesel da 1.200 cavalli e cannoni rigati da 120 millimetri.

Ma i britannici stanno aggiornando solo 150 carri armati, vecchi di due decenni, per il servizio continuo. Gli altri, in teoria, sono disponibili per essere trasferiti in Ucraina.

Possiamo presumere con certezza che la 25esima e l'80esima Brigata d'Assalto Aereo saranno i primi operatori ucraini di Challenger 2, dal momento che i soldati che indossavano le patch di queste unità erano presenti quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Rishi Sunak si sono incontrati presso la struttura di addestramento dell'esercito britannico a Lulworth Ranges, nel Dorset, all'inizio di febbraio.

L'esercito ucraino prevede che i nuovi carri armati arriveranno in Ucraina a marzo.Tutto ciò significa che il Regno Unito dovrebbe triplicare o quadruplicare la sua dotazione di carri armati per riequipaggiare l'intero corpo aviotrasportato ucraino.

Ma è certamente possibile. I britannici hanno carri armati da vendere.

🇬🇧 "It is hugely inspiring to come and witness Ukrainian soldiers being trained on British Challenger 2 tanks. Their resilience and determination to succeed for the liberation of their country sends a powerful message to russia." – Secretary of State for Defence of the United pic.twitter.com/WP5lnbUWsM — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 4, 2023





Cos'è il carro armato Challenger 2

Il Challenger 2 è il carro armato da combattimento in dotazione all’Esercito britannico ed è una diretta evoluzione del precedente Challenger 1. Si tratta di un mezzo corazzato e altamente mobile. Sebbene il suo ruolo principale sia quello di distruggere o neutralizzare i mezzi corazzati, il Challenger 2 può operare in uno spettro di conflitti ad alta intensità, contro l’insurrezione e per il mantenimento della pace.



Il veicolo è dotato di un cannone a canna rigata L30 da 120 mm, che spara sia munizioni a canna lunga che munizioni ad alto potenziale esplosivo (Hesh, ndr.). Sia per il Comandante che per l’Artigliere sono previsti mirini ottici e termici, compreso un mirino panoramico indipendente a 360ᵒ per il Comandante. I sistemi di mira, la torretta e il cannone sono completamente stabilizzati e consentono un rapido ingaggio del bersaglio sia in posizione fissa che in movimento.