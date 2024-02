Putin regala a Kim Jong-un una limousine extralusso per la sua collezione. «Relazioni speciali tra i due leader»​

Una limousine rigorosamente “made in Russia” per cementare i rapporti. Una stretta di mano virtuale, a distanza, tra il leader russo Vladimir Putin e il suo omologo nordcoreano, Kim Jong-un per rendere meno isolati due Paesi che in questo momento, sulla scena internazionale, lo sono più che mai. Secondo quanto riferito dai media di Pyongyang il regalo è stato consegnato personalmente durante lo scorso fine settimana da una delegazione russa accolta da Kim Yo-jong, sorella – nonché collaboratrice strettissima – del leader nordcoreano. Kim, notoriamente, è un grosso appassionato di automobili di lusso, come testimoniato dal suo enorme “garage”. Nel quale adesso farà bella mostra di sé anche la Aurus donata dal Cremlino, il modello top del primo marchio di auto di lusso interamente russo.

Il ragalo

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che la decisione di regalare l'auto è stata presa dopo che Kim ha elogiato l'Aurus Senat Limousine di Putin, realizzata su misura per lo Zar, durante la visita di qualche mese fa al cosmodromo di Vostochny. «Intendiamo sviluppare le nostre relazioni con tutti i vicini – ha detto Peskov – E la Corea del Nord è il nostro vicino più stretto». Dal canto suo Pyongyang, nel ringraziare Putin, ha voluto sottolineare come «il regalo serve a dimostrare chiaramente come siano speciali le relazioni personali tra i massimi leader della Corea del Nord e della Russia».

Il dono, tuttavia, potrebbe essere configurato come una violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord, sanzioni che vietano – tra le altre cose - la fornitura di beni di lusso, compresi tutti i «veicoli per il trasporto», al Paese asiatico.

La flotta di Kim

Le sanzioni internazionali che vietano la fornitura di beni di lusso alla Corea del Nord non hanno impedito a Kim di mantenere una flotta di auto di fascia alta, molte delle quali si ritiene che siano state introdotte clandestinamente nel Paese nel corso degli anni. Difficile fare l'elenco completo delle auto nel garage del leader asiatico. Kim ha con certezza due limousine pronte per l'uso alla stazione di Vladivostok, una Maybach S600 Pullman Guard – la limousine blindata utilizzata per i suoi due summit con l’allora presidente statunitense Donald Trump a Singapore nel 2018 e in Vietnam nel 2019 - e una Mercedes Maybach S62. Nel 2019 aveva partecipato ad alcuni incontri ufficialia a bordo di una Rolls Royce nera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo tra il 2015 e il 2017 sono state importate in Corea del Nord più di 800 auto di lusso, la maggior parte delle quali proveniva da aziende russe.