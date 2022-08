Guerra, Putin: «Gli Stati Uniti cercano di prolungare il conflitto in Ucraina, popolazione usata come carne da cannone»

«Gli Stati Uniti stanno cercando di prolungare il conflitto in Ucraina». Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso ai partecipanti delle decima conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. Putin, riportano le agenzie di stampa russe, ha nuovamente osservato che la decisione di condurre «un'operazione militare speciale» in Ucraina è stata presa nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. «Gli obiettivi di questa operazione sono definiti chiaramente: garantire la sicurezza della Russia e dei nostri cittadini e proteggere gli abitanti del Donbass dal genocidio», ha spiegato. Secondo Putin, inoltre, gli Stati Uniti «hanno preparato per il popolo ucraino un futuro da carne da cannone».

La sfida con l'Occidente

I paesi occidentali «hanno bisogno di conflitti per mantenere la propria egemonia». Per questo hanno «destinato il popolo ucraino ad essere usato come carne da cannone» ha ribadito Putin nel suo discorso a Mosca, come riporta la Tass.

In merito, poi, alla recente visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, Putin aggiunge: «La situazione in Ucraina mostra che gli Stati Uniti stanno cercando di esasperare questo conflitto. E stanno facendo lo stesso istigando il potenziale scontro in Asia». Il viaggio di Pelosi a Taiwan è «una strategia consapevole per destabilizzare la situazione nel mondo».

