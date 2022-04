Venerdì 15 Aprile 2022, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 06:46

Parla apertamente di «genocidio» e invita gli alleati a dare più armi a Kiev e ad infliggere sanzioni ancora più dure alla Russia. «Perché - spiega il vice-ministro degli Esteri della Polonia, Szymon Szynkowski vel Sk - è vero che anche i cittadini dell'Ue pagheranno un prezzo, ma è niente di fronte a un'ulteriore escalation delle ostilità russe».

Vice ministro, Putin continua ad attaccare le città dell'Ucraina. Secondo lei, le sanzioni sono sufficienti?

«Le sanzioni vanno nella giusta direzione, ma non sono sufficienti. Per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra, dobbiamo adottare ulteriori misure, tra cui la sospensione delle importazioni di petrolio e successivamente di gas, in modo tale che la Russia non possa finanziare la sua macchina da guerra. Inoltre, anche un divieto totale del commercio con Mosca sarebbe utile per contenere l'aggressione russa. Il potenziamento delle sanzioni colpirà duramente l'economia e le finanze della Russia e quindi potrebbe indurla ad ammorbidire la sua politica verso l'Ucraina e forse anche a ritirarsi dall'invasione. Certo, anche i cittadini dell'Ue pagheranno un prezzo, ma è niente al confronto di un'ulteriore escalation delle ostilità russe».

Bisognerebbe dare più armi all'Ucraina?

«L'Ucraina sta combattendo per difendere l'Europa, i suoi valori e la sua democrazia. È nostro dovere aiutarla il più possibile. Siamo chiari: non siamo noi a inasprire il conflitto aiutando l'Ucraina. La Russia è la parte che, senza essere provocata, ha attaccato uno stato sovrano vicino. Ed è sempre la Russia che minaccia anche gli altri suoi vicini, mina l'intero ordine internazionale e commette crimini di guerra. È un paese le cui azioni portano il segno di genocidio. L'Europa senza l'Ucraina non sarà più l'Europa. Dobbiamo imparare dai nostri errori ed essere consapevoli che se non fermiamo la Russia in Ucraina, la guerra si estenderà alla Moldavia, alla Georgia, agli Stati baltici e poi a tutta la Nato».

A questo punto, è il Donbass l'unico obiettivo di Putin?

«L'obiettivo dell'invasione russa fin dall'inizio era quello di determinare un cambiamento politico in Ucraina, il cui elemento necessario era la cattura della capitale del paese, Kiev. Di fronte alla portata della resistenza ucraina Putin è stato costretto a rivedere i suoi piani. Almeno per il momento».

Kiev ha denunciato: la Russia sta usando armi chimiche.

«La Polonia ha ricevuto con preoccupazione informazioni sul probabile uso di una sostanza velenosa non identificata sul territorio di Mariupol, circondato dalle truppe russe. Se i segnali da Mariupol sono confermati, dobbiamo essere chiari: la Russia sarà ritenuta responsabile».

Crede sia ancora utile parlare con Putin o è soltanto una perdita di tempo?

«Dopo aver rivelato le atrocità russe a Bucha, Irpin e Hostomel è difficile prendere in considerazione eventuali colloqui con Vladimir Putin. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di costringere la Russia a ritirare le sue forze dall'Ucraina e ristabilire la piena integrità territoriale dello stato. Dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina a vincere la guerra, ecco perché aumentare la nostra fornitura di armi all'Ucraina e rafforzare le nostre sanzioni è fondamentale. A coloro che, contro ogni ragione politica e decenza umana, cercano ancora di mantenere i contatti con Putin, chiediamo pubblicamente: cosa avete ottenuto finora?».

Ritiene che la Polonia sia in pericolo? Cosa bisognerebbe fare, in futuro, per rendere più sicura l'area?

«L'operazione militare speciale di Putin doveva durare pochi giorni, la Nato e la comunità internazionale dovevano essere deboli e divisi, e l'Ucraina doveva essere lasciata sola. È successo il contrario. La ricetta per il futuro è quindi molto chiara: dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina, dobbiamo rafforzare la sicurezza della nostra regione e della Nato nel suo complesso».

Lei in questi giorni è a Roma, come procede la collaborazione con l'Italia?

«Bene. E dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina ha acquisito ulteriore intensità, come dimostra la mia presenza qui. Stiamo lavorando insieme per fermare la macchina da guerra di Putin».