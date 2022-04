Putin, approvazione in Russia all'83%: la repressione anti-guerra funziona

In Russia è vietato protestare contro la guerra in Ucraina. In realtà, non si può nemmeno definire guerra, ma va chiamata «operazione militare speciale» come indicato da Putin. Le proteste di inizio marzo si sono spente poco a poco, di pari passo con la forza con cui sono state represse. Una linea che ha permesso allo zar di crescere nei consensi. Meglio con lui, che contro. E secondo i sondaggi, l'approvazione nei suoi confronti è cresciuta in media dell'83%. Un'ottima notizia in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Alexander Teplyakov, un'attivista russo che vive a Mosca, ha raccontato la sua esperienza al "Wall Street Journal". Ha deciso di non protestare direttamente contro la guerra, così ha distribuito alcuni volantini con scritto "No alla guerra" in giro per la città. Questa mossa però, non l'ha tenuto lontano dai guai. La polizia russa ha trascinato il 23enne nella stazione di polizia distrettuale di Presnensky il 1 marzo e, secondo il suo racconto, è stato picchiato ripetutamente sulla testa da un poliziotto mentre era in custodia.

Un secondo ufficiale gli ha premuto una pistola contro una gamba e lo ha costretto a dire il nome di un collega attivista, ha aggiunto. «Ti uccideremo subito», gli hanno urlato contro. Teplyakov è stato condannato a 10 giorni di carcere con l'accusa di disobbedienza alla polizia, secondo una copia di una sentenza del tribunale. È partito per Tbilisi, in Georgia, il giorno dopo essere stato rilasciato dalla custodia, unendosi a decine di migliaia di russi che sono fuggiti dalla repressione del dissenso e dalle ricadute delle sanzioni economiche in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Bucha, le prove della strage negli audio intercettati: «Uccidere civili per diffondere paura e terrore»

La strategia di Putin porta i suoi frutti

«Molte persone si stanno dimostrando ciò che in Russia amiamo chiamare traditori», ha detto a metà marzo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ma nonostante ciò, Putin può contare sull'appoggio di molti russi e il consenso nei suoi confronti è cresciuto dell'86%. Addirittura è cresciuto del 71%, nei giorni successivi all'inizio dell'invasione. Quello che era iniziato come un forte movimento di protesta in Russia, con migliaia di attivisti che prendevano parte alle proteste o distribuivano letteratura contro la guerra, ora è svanito. L'ultima grande manifestazione contro la guerra risale al 13 marzo e da allora le strade sono state per lo più tranquille, si legge sul Wsj.

Secondo l'OVD-Info, un gruppo indipendente per i diritti umani, più di 15.000 manifestanti contrari alla guerra sono stati arrestati dall'inizio dell'invasione e 900 di loro hanno ricevuto pene detentive in media di 10 giorni. Un modus operandi che ha aumentato la paura nelle persone, che piuttosto che schierarsi contro e rischiare ripercussioni, preferiscono girarsi dall'altra parte.

Una donna di 25 anni ha raccontato che quando è stata detenuta in una stazione di polizia di Mosca dopo aver partecipato a una manifestazione contro la guerra, un agente di polizia ha detto che l'avrebbe rinchiusa in una cella e avrebbe permesso ad altri prigionieri di violentarla. Ma casi del genere sono stati registrati anche lontano dalla capitale. A Vladivostok, una città portuale sulla costa pacifica della Russia, Anastasia Kotlyar dovrebbe essere processata da un tribunale a metà aprile con l'accusa di aver violato le leggi sulle proteste e di essersi rifiutata di collaborare con la polizia. Ora progetta la fuga in un altro Paese.