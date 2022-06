Putin, Johnson attacca: «Fosse stato donna non avrebbe fatto la guerra, esempio di maschilismo tossico»

Boris Johnson, la situazione in Ucraina e la sua idea su Vladimir Putin. «Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza». Lo ha detto all'emittente tedesca Zdf il premier britannico dopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono «disperatamente» la pace, al momento «non esiste possibilità di accordo».

«Putin - ha spiegato - non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una». «Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosa Putin sta facendo in Ucraina», ha detto ancora Johnson, sottolineando che «nelle posizioni di potere c'è bisogno di una maggiore presenza femminile».