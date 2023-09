Professoressa vince villa da 2 milioni alla lotteria, poi la beffa: «Ho ricevuto solo 5000 sterline, è stato straziante»

Una professoressa che ha vinto una villa da 2 milioni di sterline in un'estrazione a premi Win My Home ha detto che le sono state assegnate solo 5.000 sterline, dopo che gli organizzatori non sono riusciti a raccogliere abbastanza soldi per il concorso. Loretta, 35 anni, di Radford, è stata annunciata come la vincitrice della proprietà di lusso a Nottingham. La clip mostra una donna che si avvicina alla casa di Loretta con un mazzo di fiori prima di dirle: "Sei la vincitrice della nostra estrazione a premi di Nottingham".

Loretta ha detto che era sconvolta quando le è stato detto in seguito che non avrebbe avuto la casa e che avrebbe invece ricevuto 5.000 sterline. "È stato straziante", ha commentato, come riporta il Daily Mail.

L'estrazione a premi, svoltasi tra marzo e agosto, offriva la possibilità di vincere una villa su quattro piani con sei camere da letto. Rispondendo a Loretta via e-mail riguardo alle sue preoccupazioni, Win My Home ha affermato che i termini delle condizioni sono chiare. "Purtroppo, dopo quasi 200.000 sterline di costi di marketing e la questione di cui abbiamo discusso sull'impossibilità di elaborare i pagamenti Visa per un lungo periodo, non c'è stato alcun profitto e di fatto abbiamo registrato una perdita", ha affermato. 'L'importo che abbiamo assegnato in realtà proviene dalle nostre tasche personali perché volevamo premiarvi con qualcosa come gesto di buona volontà e speravamo che avrebbe fatto una differenza positiva per le vostre vite".