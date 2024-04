William annuncia il suo primo impegno pubblico dopo la malattia della moglie Kate

Domani il principe William riprenderà i suoi impegni pubblici dopo l’annuncio del cancro della principessa Kate avvenuto quasi un mese fa occupandosi di uno dei temi che più gli sta a cuore: lo spreco alimentare.

La prima tappa è l’organizzazione benefica Surplus to Supper a Sunbury-on-Themes nella contea del Surrey, che si occupa di smistare e riconfezionare il cibo in eccedenza per poi distribuirlo alle organizzazioni umanitarie. In un secondo momento visiterà un centro giovanile nella zona ovest di Londra per ascoltare le testimonianze di chi beneficia del lavoro dell’organizzazione.

Un portavoce di Kensington Palace in merito alla scelta dell’erede al trono ha dichiarato: «Proteggere l’ambiente per le generazioni future è una priorità chiave per il principe di Galles che nel 2020 ha anche lanciato l’Earthshort Prize, un premio ambientale globale che premia, celebra e diffonde soluzioni innovative per il ritrovato benessere del pianeta».

William torna, Kate è ancora a riposo

L’ultimo impegno pubblico ufficiale del principe di Galles risale al 19 marzo, tre giorni prima del video shock che ha fatto il giro del mondo in cui Kate annunciava di essere in cura per un cancro, scoperto dopo un intervento addominale importante.

Ora dopo aver passato le ultime settimane in famiglia William torna alla vita pubblica, mentre la principessa è ancora a riposo. La prima uscita pubblica risale a una settimana fa, quando in compagnia del figlio George ha assistito a una partita dell’Aston Villa.

Dopo aver rivelato la malattia William e Kate non hanno nascosto la profonda commozione per il calore e il sostegno ricevuto da parte del popolo e non solo. La scelta della principessa di parlare pubblicamente del suo stato di salute ha reso orgoglioso anche re Carlo III, a sua volta in cura per un cancro alla prostata, che con la nuora mantiene uno stretto rapporto.