Kate Middleton e la foto ritoccata: «Il volto preso da una copertina di Vogue del 2016», spunta una nuova teoria

Non sono bastate le scuse e l'ammissione di colpa della stessa Kate Middleton: «Come molti fotografi dilettanti - ha scritto lei in un comunicato ufficiale - di tanto in tanto mi cimento nell'editing, voglio scusarmi per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso». Attorno alla foto della principessa con i tre figli continuano a impazzare le teorie più assurde. Sui tabloid inglesi non si parla d’altro: di un errore di comunicazione, di un’ingenuità della convalescente Kate o di un piano di palazzo per mostrare una principessa in salute (fallito dall’attenzione di agenzie fotografiche e social). E ora, quello che sembrava un semplice ritocco con FaceApp per schiarire le occhiaie e modificare la luce, potrebbe essere frutto dell’intelligenza artificiale. La faccia della Principessa, infatti, sembrerebbe essere la stessa della cover di Vogue del 2016.

It is now believed that Kate Middleton’s face in the “new” photo is actually from her 2016 Vogue cover.



Take a look for yourself.



pic.twitter.com/Phu8ASbui5 — Mr. Pop (@MrPopOfficial) March 11, 2024

La foto di Vogue Secondo una utente di X, la social media editor Ruby Naldrett, poi ripresa da altre persone, la faccia della principessa sarebbe la stessa -—solo leggermente girata con un programma di photo editing — della copertina di Vogue dedicata a Kate e scattata nel 2016. Un esperimento di fotografia (nel caso artificiale) che è stato ripreso anche dal quotidiano spagnolo Marca. Le assurde teorie Una teoria che è stata subito smontata dall'esperto di riconoscimento facciale Eliot Higgins, giornalista e fondatore di Bellingcat. Anche gli esperti di intelligenza artificiale e Photoshop hanno respinto le bizzarre accuse, insistendo sul fatto che la fotografa amatoriale e futura regina ha fatto "un lavoro di cinque minuti" per cercare di realizzare la "foto di famiglia perfetta". Ma lo scandalo della foto ritoccata e l'apparizione choc con William ieri hanno versato benzina su teorie cospirative già fuori controllo sulla sua salute e su dove si trovi da quando ha subito un importante intervento chirurgico alla fine di gennaio. Alcune affermazioni più ridicole dicono che Kate usi una controfigura - o che sia sua sorella Pippa. Altri hanno insistito sul fatto che la foto di Kate e dei suoi figli risale ad almeno quattro mesi fa o anche prima, nel 2023, a causa di una pianta con foglie dietro di loro. Com'è stata ritoccata la foto La fotografia di Kate con i 3 figli, George, Charlotte e Louis, è stata scattata con una macchina Canon, ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39, salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace domenica 10, quando in Gran Bretagna ricorreva la Festa della mamma. Per Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse, una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta «di un fallimento di comunicazione» da parte dei Windsor: «Era importante per noi — ha sottolineato — chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali».