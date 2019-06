Pizza gratis a chi mangia nel locale con telefono spento e chiuso a chiave: l'idea a ​Fresno

Una pizza gratis da donare, da mangiare a casa o entro 24 ore nello stesso locale. Unica condizione per vincere il premio: quando si entra in pizzeria bisogna spegnere il telefono e metterlo in un armadietto che resterà chiuso a chiave. L'idea, che va controcorrente rispetto alla caccia sfrenata che spesso si fa per una rete wifi, è venuta a una pizzeria di Fresno, in California.

La Curry Pizza Company, infatti, ha inventato questo premio per chi decide di disconnettersi, approfittando del tempo da passare nel locale per fare quattro chiacchiere. L'iniziativa si chiama, non a caso, "Parliamoci" e ha anche uno scopo benefico: la società, infatti, dona mensilmente alcune pizze ai senzatetto.

"Vorremmo aggiungere la tua pizza donata insieme a molte altre o potresti farlo tu stesso", spiegano dall'azienda in un video promozionale pubblicato su Facebook. La pizzeria di Fresno non è nuova a questo genere di iniziative. Sulla loro pagina social, infatti, appaiono i video delle loro giornate benefiche a sostegno della comunità.

