Ha consegnato nelle mani del governatore dell'Emilia Romagna una petizione firmata da 3000 persone. «Parrucche gratis per le donne malate di cancro». E' stato ed è l'obiettivo della battaglia di Odette Piola, 60 anni, di Ferrara. Ha vissuto il dramma del tumore e si è resa conto della sofferenza di chi è costretta «a girare con un fazzoletto in testa perché non ha almeno 300 euro per comprare una parrucca». Il 31 maggio Odette è stata ricevuta dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

La battaglia Odette

«La missione è stata compiuta - dice Odette - Bonaccini si è impegnato a portare avanti entrambe le battaglie: ad attivarsi come Regione per dare gratis le parrucche alle donne malate di cancro e a sollevare la questione anche a livello di ministero della Salute. Sono fiduciosa». Dopotutto, aveva spiegato la battagliera signora, mamma e nonna, anni fa protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, «le regioni confinanti con l'Emilia Romagna offrono dei contributi: 200 euro le Marche e la Toscana, 250 la Liguria, 150 la Lombardia, mentre la nostra Sanità nonostante sia molto attenta alla prevenzione non dà nulla».



