​Parigi, piombo a Notre Dame: test medici su oltre 160 bambini

Ansia in Francia. A Parigi è raddoppiato il numero di bimbi oggetto di controlli medici per individuare la quantità di piombo nel sangue dopo la nube tossica causata dall'incendio alla cattedrale di Notre-Dame. Nel mese di luglio, il numero di bimbi sottoposti a test medici è raddoppiato, salendo ad oltre 160, secondo un bilancio ufficiale pubblicato oggi. Tra questi, sei risultano sulla «soglia di vigilanza» (25-50 microgrammi di piombo per litro di sangue) e uno supera questo limite anche se non si può dichiarare con certezza che ciò dipenda dalle particelle di piombo sprigionate dall'incendio del 15 aprile.

Parigi, allarme piombo: stop ai lavori di restauro a Notre-Dame

Il bambino frequentava in ogni caso una delle scuole parigine nei pressi della cattedrale e chiusa a fine luglio a causa dell'elevata concentrazione di piombo riscontrata nei cortili esterni. «Forse ci sono altre cause e la sorella del bimbo, anch'essa iscritta alla stessa scuola, è al di sotto della soglia del 25», ha spiegato all'agenzia France Presse Aurelien Rousseau, direttore dell'Agenzia regionale di Salute dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, che oggi ha reso pubblico il rapporto. Oltre ai due giovani, sono 162 i bambini controllati dalle autorità sanitarie al 31 di luglio.

[À LA UNE] - Le nombre d'enfants dépistés pour contrôler le plomb dans leur sang après la pollution provoquée par l'incendie de Notre-Dame atteint désormais plus de 160, selon un bilan publié aujourd'hui par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France#AFP (1/5) pic.twitter.com/jGjTgrYSbX — Agence France-Presse (@afpfr) August 6, 2019

Ultimo aggiornamento: 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA